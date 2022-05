Al igual que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández habló durante toda la jornada del "Día del Trabajo", en sintonía con la percepción del Gobierno acerca de eliminar los sujetos de las enunciaciones ("infancias", "juventudes") y promover una suerte de relato presuntamente inclusivo.

No obstante, los usuarios no se lo dejaron pasar, y lo criticaron duramente. No sólo lo vincularon al alcalde de la Ciudad (por expresarse con iguales términos), sino que lo acusaron de no abrevar en el peronismo y de ser un posmoderno, entre otros cuestionamientos.

Fernández borró el primer tuit, que, además tenía múltiples errores de tipeo, y volvió a escribir (él, o su CM). Y nuevamente apareció "Día del Trabajo". Otra vez se multiplicaron las críticas, y otra vez el mandatario borró el texto.

Por último, en el tercer intento, puso "Día del Trabajador" que tanto lo costaba, aliviando el enojo.

No es la primera vez que Alberto Fernández, en un contexto muy delicado en cuanto a lo económico y social, genera irritación, en propios y extraño, a raíz de querer mostrar una forma de manifestarse en sintonía con los mandatos de la cultura woke norteamericana, alejado de la lengua de su pueblo.