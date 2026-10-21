Por los conciertos de BTS en La Plata, un ramal de la línea Roca extenderá su servicio
La famosa banda surcoreana se presenta por primera vez en la Argentina. Brindará recitales miércoles, viernes y sábado.
BTS, una de las bandas de K-pop más populares del mundo, genera gran expectativa entre sus seguidores con sus primeros recitales en el país este 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona.
En ese contexto, uno de los ramales de la línea Roca extenderá su servicio durante tres jornadas para ofrecer alternativas de transporte a quienes concurran al espectáculo.
Se trata del servicio Constitución-La Plata. Según detallaron, los últimos trayectos serán:
- Desde Plaza Constitución hacia La Plata:
- Miércoles y viernes: 21:51 y 23 horas
- Sábado: 21:55 y 23 horas
- Desde La Plata hacia Plaza Constitución:
- Miércoles, viernes y sábado: 23:30, 00:00 y 00:30 horas
La presentación de BTS genera una enorme expectativa entre sus seguidores, que esperan ver la primera presentación del grupo en Argentina. Este alcanzó reconocimiento internacional con sus canciones y bailes y convocó a millones de fans en distintos países, que se identifican con la comunidad ARMY. La formación está compuesta por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.
Operativo de la municipalidad
La Municipalidad de La Plata desplegará un operativo de prevención, seguridad y ordenamiento del tránsito con motivo de los tres recitales que la banda surcoreana BTS ofrecerá los días
El dispositivo incluirá la utilización de cámaras aéreas con drones, el despliegue del COM móvil y la disposición de corredores seguros. Asimismo, participarán Bomberos, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y equipos municipales de barrido y limpieza.
En materia de tránsito, se establecerá un perímetro de cortes delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26, además de interrupciones en otros puntos estratégicos. Ante la llegada de una multitud, dentro del estadio habrá puestos de hidratación y asistencia médica con socorristas, así como ambulancias ubicadas en puntos estratégicos del predio y baños en las inmediaciones para los asistentes.
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