BTS, una de las bandas de K-pop más populares del mundo, genera gran expectativa entre sus seguidores con sus primeros recitales en el país este 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona.

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En ese contexto, uno de los ramales de la línea Roca extenderá su servicio durante tres jornadas para ofrecer alternativas de transporte a quienes concurran al espectáculo.

Se trata del servicio Constitución-La Plata. Según detallaron, los últimos trayectos serán:

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Desde Plaza Constitución hacia La Plata: Miércoles y viernes: 21:51 y 23 horas Sábado: 21:55 y 23 horas

Desde La Plata hacia Plaza Constitución: Miércoles, viernes y sábado: 23:30, 00:00 y 00:30 horas



La presentación de BTS genera una enorme expectativa entre sus seguidores, que esperan ver la primera presentación del grupo en Argentina. Este alcanzó reconocimiento internacional con sus canciones y bailes y convocó a millones de fans en distintos países, que se identifican con la comunidad ARMY. La formación está compuesta por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Operativo de la municipalidad

La Municipalidad de La Plata desplegará un operativo de prevención, seguridad y ordenamiento del tránsito con motivo de los tres recitales que la banda surcoreana BTS ofrecerá los días

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El dispositivo incluirá la utilización de cámaras aéreas con drones, el despliegue del COM móvil y la disposición de corredores seguros. Asimismo, participarán Bomberos, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y equipos municipales de barrido y limpieza.

En materia de tránsito, se establecerá un perímetro de cortes delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26, además de interrupciones en otros puntos estratégicos. Ante la llegada de una multitud, dentro del estadio habrá puestos de hidratación y asistencia médica con socorristas, así como ambulancias ubicadas en puntos estratégicos del predio y baños en las inmediaciones para los asistentes.