"Rara vez una sola empresa concentra tantas irregularidades de manera simultánea. Es el caso de Legionarios que la ubican claramente fuera de la ley. Somete a los trabajadores a jornadas laborales de 24, 36 y hasta 48 horas. Contrata personal en negro. Solo abona el básico y de manera ilegítima se niega a liquidar horas extras, feriados y horas nocturnas. No realiza los aportes previsionales. Tampoco paga el presentismo y los viáticos. El recibo de sueldo no coincide con lo efectivamente liquidado. Aún no abonó el aguinaldo. Los trabajadores no cuentan con el curso de capacitación obligatorio (Ley 12.297). ni siquiera tienen uniforme y no están habilitados", señalaron desde el sindicato mediante un comunicado.

"Tamaño cúmulo de infracciones nos hizo suponer la inmediata conformación de una mesa de diálogo para regularizar la situación. Nada más alejado de la realidad. Se negaron sistemáticamente a corregir los incumplimientos y nos empujaron a decidir una inmediata medida de fuerza en salvaguarda de los derechos de los trabajadores. Pedimos disculpas a los pasajeros que verán dificultado sus traslados. No nos quedó otra alternativa", agregaron.

Por la medida de fueza se prevén demoras y cancelaciones las líneas 461, 462, 463, 464, 443, 441, 390, 320, 302 y 244.