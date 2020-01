"El precio de lista es $1.000; si lo pagás en efectivo tenés un 10% de descuento; con tarjeta un 20% de recargo". ¿A quién no le pasó recibir esta respuesta en algún comercio? Argentina no tiene una plataforma para impulsar el uso masivo del plástico, en ningún sentido. Ni siquiera es conveniente el pago con débito. "Oferta: 25% de descuento. Sólo efectivo", otro slogan que se repite.

Además, las tarjetas de crédito cuentan con altas comisiones de mantenimiento, renovaciones anuales (más allá de que se actualice o no el plástico), y no existen actualmente las compras sin interés (que en otros periodos hacían apetecible el pago con tarjeta).

En este marco, el dinero en efectivo sigue siendo la principal modalidad de pago de los argentinos, seguido de lejos por el uso de tarjetas de débito y de crédito, según los resultados de una encuesta realizada por la Fundación UADE y la consultora Voice's sobre hábitos en medios de pago y bancarización a nivel nacional.

El pago en efectivo habilita ampliamente la evasión de impuestos. No queda registro, y no se declara. No obstante, no existe política de Estado para promover el uso del plástico. Muchísimos comercios no lo aceptan, y otros cobran altísimas tasas.

"Los pesos en efectivo siguen siendo, con amplia diferencia, el medio de pago más utilizado. El 82% de la población dice utilizarlos siempre o casi siempre, contra un 21% de uso frecuente de las tarjetas de débito, 13% de las tarjetas de crédito y 7% de otros medios de pago electrónico", indicaron las entidades que llevaron adelante el relevamiento.

Esta situación "pone de manifiesto las diferencias que tiene nuestro país respecto de otras economías en donde el efectivo está en vías de desaparición. Son estos resultados además el reflejo de la falta de educación financiera y la informalidad presente en nuestra economía", destacó Solange Finkelsztein, coordinadora de investigaciones de UADE.