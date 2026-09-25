La reciente reconfiguración del esquema de subsidios energéticos aprobados por el Senado ha generado un escenario de incertidumbre para millones de usuarios. Un total de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires, incorporados al régimen de zona fría mediante la ampliación de 2021, quedarán fuera del beneficio general, y el partido de Patagones se mantiene como la única excepción bonaerense.

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La distinción no es azarosa, sino que responde a una estructura legal, geográfica y climática consolidada hace años. El régimen original de subsidios, establecido en 2002 a través de la Ley 25.565 de Presupuesto, fue diseñado específicamente para proteger a los usuarios de la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe en Mendoza.

A diferencia de los distritos que fueron añadidos posteriormente mediante la Ley 27.637 en 2021, Patagones cuenta con una integración histórica que lo reconoce como parte integrante del sur argentino.

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Fundamentos de una excepción geográfica y legal

La permanencia de Patagones dentro del esquema de subsidios se explica, en primer lugar, por su ubicación estratégica. Situado al sur del río Colorado y al norte del río Negro, el municipio presenta una continuidad directa con la estepa patagónica. A diferencia de la pampa húmeda que caracteriza a la mayor parte del territorio bonaerense, Patagones comparte las condiciones de suelo árido y semiárido, además de las rigurosas temperaturas invernales propias del norte patagónico.

“Patagones siempre fue Patagonia desde su fundación el 22 de abril de 1779”, señalan la web oficial de la comuna. Ya el censo poblacional de la Provincia de Buenos Aires del 08 de Octubre de 1881, establece como Región Patagónica al Partido de Patagones.

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Este reconocimiento geográfico fue traducido al plano normativo en noviembre de 2004, cuando se sancionó la Ley Nacional 25.955. Esta norma modificó el artículo 1 de la histórica Ley 23.272, incorporando formalmente al partido de Patagones dentro de los alcances de la región patagónica para todos los efectos legales, administrativos y económicos del orden nacional. Esta integración permite que el distrito acceda a regímenes diferenciales y políticas de desarrollo específicas del sur del país, blindándolo frente a las modificaciones que afectan a otras jurisdicciones.

El impacto de la reforma en la facturación

A pesar de conservar su estatus, los usuarios de Patagones no están exentos de cambios en sus facturas. La reforma actual modifica la base de cálculo sobre la cual se aplica la bonificación. Mientras que anteriormente el descuento se realizaba sobre el total de la factura, la nueva normativa limita el beneficio exclusivamente al precio del gas, excluyendo otros componentes impositivos y de transporte. Por lo tanto, aunque el distrito mantenga su condición de zona fría, los vecinos podrían experimentar incrementos en sus boletas finales.

Por otro lado, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamantti, advirtió sobre el alcance de las medidas a nivel nacional, estimando que cerca de 1,6 millones de usuarios perderán el subsidio. En el caso de los municipios incorporados en 2021, el acceso a cualquier descuento adicional quedará supeditado exclusivamente a la inscripción en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el cual asiste en la tarifa a los grupos familiares con ingresos netos menores a 3 canastas básicas totales para un hogar tipo 2, según INDEC.