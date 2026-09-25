Zona Fría: cómo votaron todos los senadores y qué hicieron los tres representantes por la Provincia
El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de subsidios para las zonas frías. La iniciativa obtuvo 38 votos a favor y 8 en contra. De los tres senadores por la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad (UCR) votó en contra, mientras que Eduardo “Wado” de Pedro (UxP) y Juliana Di Tullio (UxP) estuvieron ausentes.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, que modifica el esquema de subsidios al consumo residencial de gas y establece cambios en la forma de determinar los beneficios para los usuarios de las localidades incorporadas al régimen.
La iniciativa fue aprobada por 38 votos afirmativos contra 8 negativos, mientras que no hubo abstenciones. De los 72 integrantes de la Cámara alta, 46 estuvieron presentes y 26 fueron registrados como ausentes.
En representación de la Provincia de Buenos Aires, el senador Maxi Abad (UCR) votó en contra del proyecto, mientras que Juliana Di Tullio (UxP) y Eduardo ‘Wado’ de Pedro (UxP) estuvieron ausentes en el recinto.
El detalle nominal de la votación fue el siguiente:
Los 38 votos a favor
Bartolomé Esteban Abdala — LLA
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Romina María Almeida — LLA
Carmen Silvia Álvarez Rivero — PRO
Guillermo Eduardo Andrada — Convicción Federal
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Carlos Omar Arce — Encuentro por Misiones
Ivanna Marcela Arrascaeta — LLA
Ezequiel Atauche — LLA
Beatriz Luisa Ávila — Por la Justicia Social
Vilma Facunda Bedia — LLA
Joaquín Alberto Benegas Lynch — LLA
Patricia Bullrich — LLA / PRO
Mario Pablo Cervi — UCR
Julieta Corroza — Comunidad
Agustín Coto — LLA
Andrea Marcela Cristina — Cambio Federal
Carlos Mauricio Espínola — Provincias Unidas
Flavio Sergio Fama — UCR
Enzo Paolo Fullone — LLA
Juan Cruz Godoy — LLA
Enrique Martín Goerling Lara — PRO
Gonzalo Guzmán Coraita — LLA
María Victoria Huala — PRO
Luis Alfredo Juez — Frente PRO
Nadia Judith Márquez — LLA
Sandra Mariela Mendoza — Convicción Federal
María Carolina Moisés — Convicción Federal
Belén Monte de Oca — LLA
Agustín Aníbal Monteverde — LLA
Bruno Antonio Olivera Lucero — LLA
María Emilia Orozco — LLA
Juan Carlos Pagotto — LLA
Francisco Manuel Paoltroni — Libertad, Trabajo y Progreso
Sonia Elizabeth Rojas Decut — Frente Renovador de la Concordia
Flavia Royon — Primero Salta
Silvana Lorena Schneider — UCR
Edith Elizabeth Terenzi — Despierta Chubut
Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR
Eduardo Alejandro Vischi — UCR
Los 8 votos en contra
Maximiliano Abad — UCR
José María Carambia — Por Santa Cruz
Natalia Elena Gadano — Por Santa Cruz
Eduardo Horacio Galaretto — UCR
Mariana Juri — UCR
Daniel Ricardo Kroneberger — UCR
Carolina Losada — UCR
Rodolfo Alejandro Suárez — UCR
Los 26 ausentes
El registro de la votación consignó como ausentes a:
Adán Humberto Bahl
Daniel Pablo Bensusán
Jorge Milton Capitanich
Lucía Benigna Corpacci
Eduardo Enrique de Pedro
Juliana Di Tullio
Anabel Fernández Sagasti
María Celeste Giménez Navarro
María Teresa Margarita González
Alicia Margarita Antonia Kirchner
Marcelo Néstor Lewandowski
Carlos Alberto Linares
Cándida Cristina López
María Florencia López
Juan Luis Manzur
Ana Inés Marks
José Miguel Ángel Mayans
Elia Esther del Carmen Moreno
José Emilio Neder
Mariano Recalde
Jesús Fernando Rejal
Fernando Aldo Salino
Martín Ignacio Soria
Sergio Mauricio Uñac
Alejandra María Vigo
Gerardo Zamora
No hubo abstenciones en la votación.
El proyecto aprobado modifica el régimen establecido para las Zonas Frías. Según la comunicación oficial del Senado, mantiene los beneficios para Patagonia, Malargüe y la Puna, pero modifica el esquema aplicado a las zonas incorporadas posteriormente y establece un sistema de bonificaciones en función de la ubicación y de criterios socioeconómicos.
El régimen había sido ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637, que incorporó a localidades de distintas provincias, entre ellas numerosos municipios bonaerenses.
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