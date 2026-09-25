El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, que modifica el esquema de subsidios al consumo residencial de gas y establece cambios en la forma de determinar los beneficios para los usuarios de las localidades incorporadas al régimen.

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La iniciativa fue aprobada por 38 votos afirmativos contra 8 negativos, mientras que no hubo abstenciones. De los 72 integrantes de la Cámara alta, 46 estuvieron presentes y 26 fueron registrados como ausentes.

En representación de la Provincia de Buenos Aires, el senador Maxi Abad (UCR) votó en contra del proyecto, mientras que Juliana Di Tullio (UxP) y Eduardo ‘Wado’ de Pedro (UxP) estuvieron ausentes en el recinto.

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El detalle nominal de la votación fue el siguiente:

Los 38 votos a favor

Bartolomé Esteban Abdala — LLA Ads

Romina María Almeida — LLA

Carmen Silvia Álvarez Rivero — PRO

Guillermo Eduardo Andrada — Convicción Federal Ads

Carlos Omar Arce — Encuentro por Misiones

Ivanna Marcela Arrascaeta — LLA

Ezequiel Atauche — LLA

Beatriz Luisa Ávila — Por la Justicia Social

Vilma Facunda Bedia — LLA

Joaquín Alberto Benegas Lynch — LLA

Patricia Bullrich — LLA / PRO

Mario Pablo Cervi — UCR

Julieta Corroza — Comunidad

Agustín Coto — LLA

Andrea Marcela Cristina — Cambio Federal

Carlos Mauricio Espínola — Provincias Unidas

Flavio Sergio Fama — UCR

Enzo Paolo Fullone — LLA

Juan Cruz Godoy — LLA

Enrique Martín Goerling Lara — PRO

Gonzalo Guzmán Coraita — LLA

María Victoria Huala — PRO

Luis Alfredo Juez — Frente PRO

Nadia Judith Márquez — LLA

Sandra Mariela Mendoza — Convicción Federal

María Carolina Moisés — Convicción Federal

Belén Monte de Oca — LLA

Agustín Aníbal Monteverde — LLA

Bruno Antonio Olivera Lucero — LLA

María Emilia Orozco — LLA

Juan Carlos Pagotto — LLA

Francisco Manuel Paoltroni — Libertad, Trabajo y Progreso

Sonia Elizabeth Rojas Decut — Frente Renovador de la Concordia

Flavia Royon — Primero Salta

Silvana Lorena Schneider — UCR

Edith Elizabeth Terenzi — Despierta Chubut

Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR

Eduardo Alejandro Vischi — UCR

Los 8 votos en contra

Maximiliano Abad — UCR

José María Carambia — Por Santa Cruz

Natalia Elena Gadano — Por Santa Cruz

Eduardo Horacio Galaretto — UCR

Mariana Juri — UCR

Daniel Ricardo Kroneberger — UCR

Carolina Losada — UCR

Rodolfo Alejandro Suárez — UCR

Los 26 ausentes

El registro de la votación consignó como ausentes a:

Adán Humberto Bahl

Daniel Pablo Bensusán

Jorge Milton Capitanich

Lucía Benigna Corpacci

Eduardo Enrique de Pedro

Juliana Di Tullio

Anabel Fernández Sagasti

María Celeste Giménez Navarro

María Teresa Margarita González

Alicia Margarita Antonia Kirchner

Marcelo Néstor Lewandowski

Carlos Alberto Linares

Cándida Cristina López

María Florencia López

Juan Luis Manzur

Ana Inés Marks

José Miguel Ángel Mayans

Elia Esther del Carmen Moreno

José Emilio Neder

Mariano Recalde

Jesús Fernando Rejal

Fernando Aldo Salino

Martín Ignacio Soria

Sergio Mauricio Uñac

Alejandra María Vigo

Gerardo Zamora

No hubo abstenciones en la votación.

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El proyecto aprobado modifica el régimen establecido para las Zonas Frías. Según la comunicación oficial del Senado, mantiene los beneficios para Patagonia, Malargüe y la Puna, pero modifica el esquema aplicado a las zonas incorporadas posteriormente y establece un sistema de bonificaciones en función de la ubicación y de criterios socioeconómicos.

El régimen había sido ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637, que incorporó a localidades de distintas provincias, entre ellas numerosos municipios bonaerenses.