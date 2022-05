Mauricio Sana, CEO de Flybondi, hizo un hilo en Twitter para aclarar una situación que generó confusiones para las personas que habían comprado pasajes baratos y luego les fueron cancelados.

"Erramos esta vez (somos UltraLowCost, pero aún no infalibles)... Lamentablemente nos quedó activado en la web el beneficio interno que es exclusivo para empleados, y que permite el uso de tickets que son sujeto a disponibilidad y que solo abonan las tasas (sí, está buenísimo ). Pero el uso de pasajes en estas condiciones está permitido únicamente para de empleados", explicó.

Y continuó: "Seguro les debe haber sorprendido cuando a quienes compraron les llegó el mail donde les decíamos "flybondiers", mencionaba que era un beneficio y aclaraba que era sujeto a espacio, e incluso algunas condiciones como el uso de credenciales, uniformes, etc."

En este sentido reconoció: "Sé que pudieron sacar pasajes a precios increíbles (y creanme que me enoja no poder hacer de esto algo positivo, porque pagar poco es muy Flybondi). Pero no es posible usarlo, no se pueden comercializar".

Apenas se dieron cuenta decidieron devolver el dinero del pago y entregaron una giftcard de ARS3000, como compensación.

"Gracias a los que nos comprendieron y avisaron del error, también gracias a los que me/nos putearon incluyendo a Mariano jr (vamos a tratar de ser mejores)", finalizó.