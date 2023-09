Julián Laham, hasta las últimas PASO del 13 de agosto candidato a concejal en quinto lugar de La Libertad Avanza en Avellaneda, será el nuevo candidato a intendente.

El llamativo movimiento de la lista del espacio del libertario Javier Milei, se produjo tras la renuncia del candidato original, Matías Ascurra, un abogado con paso por el Frente Renovador en 2015.

Laham es Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Derecho Laboral. “Defiendo a trabajadores de medianas y grandes empresas. No creo en la mal llamada: “industria del juicio”, ni me dedico a fundir Pymes. No trabajo con clientes que trabajaron en un kiosco o en una panadería y son 5 o 30 empleados. Todos los trabajadores y trabajadoras merecen mi respeto, pero no tomo esos casos por una cuestión de valores, me gusta dormir tranquilo sabiendo que no fundí el negocio de nadie”, señala en su web oficial.

El lugar de Laham en la lista para el Concejo, lo tomó Reinaldo Adrián Berdun, quien fue número 7 en las PASO.

En las primarias, el espacio obtuvo el 17,98% con casi 35 mil votos, quedando como tercera fuerza, detrás de Unión por la patria y Juntos por el Cambio.