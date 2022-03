Javier Milei viene insistiendo con su propuesta de dolarizar la economía, es decir, eliminar el Banco Central y por ende la moneda nacional. Al respecto, Alfonso Prat-Gay indicó: "Cuando te dicen ‘dolarización’ o ‘eliminar el peso', te están diciendo es una de dos: O te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada. Entonces, o esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó".

El Plan Bonex se aplicó el 28 de diciembre de 1989 cuando se produjo una de las tantas corridas cambiarias y financieras, y los bancos se encontraron con que no disponían de los fondos para pagar en ventanilla porque el BCRA los había tomado compulsivamente. En aquel momento, en vez de emitir moneda para darles redescuentos a los bancos para que pagaran en ventanilla, el Estado aplicó este plan. De este modo, la plata que el BCRA les debía a los bancos, que a su vez se la debían a los ahorristas, se pagó con el Bonex 89, es decir, un bono.

Para Prat-Gay, en cambio, el camino para terminar con la inflación pasa por otro lado: "Tenés que tener un Banco Central independiente; un directorio que si no cumple, se va a la casa y que no acepte ninguna instrucción del Poder Ejecutivo; y gente idónea para manejarlo que no se amiga del poder", señaló el ex Ministro de Mauricio Macri en declaraciones televisivas.