El hecho quedó registrado este domingo sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 281, en la zona de la bajada a la localidad de La Niña, donde debido a la rotura de una alcantarilla se generó un importante deterioro de la calzada.

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Un video de un automovilista en la zona registró la presencia de varios vehículos a un costado de la calzada parados a razón de haber golpeado con el pavimento roto.

El problema se localiza sobre la mano ascendente, en sentido 9 de Julio–Carlos Casares, donde efectivos de Policía Vial realizan tareas de prevención y asistencia a los conductores, mientras personal de la empresa concesionaria trabaja en el balizamiento y señalización del tramo comprometido.

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Mientras tanto, las autoridades recomiendan reducir la velocidad al aproximarse al sector, respetar la señalización preventiva y extremar las medidas de precaución, según informó La Trocha digital.

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