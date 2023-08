Tras las PASO el gobierno nacional devaluó un 20% y movió los precios de todos los rubros. Algunos con razón y otros por las dudas, subieron loe valores de sus productos.

Un carnicero de Olavarría aseguró al medio local Infoeme: “La gente pega media vuelta y se va, no les alcanza, muchas veces te quedás sin vender, por más que aumentes lo mínimo e indispensable”.

Una almacenera local contó lo que sucedió esta semana en su comercio: “Todos los productos vinieron con un 30 o 35 por ciento de aumento, y los proveedores me dijeron que no ponga precios porque van a aumentar de nuevo”.

“No sabemos cómo vamos a seguir, porque si nos guiamos por los precios de los productos tendríamos que aumentar todo en un 40 por ciento, pero es mucho. El azúcar, por ejemplo, tendría que quedar en 1.100 pesos, pero me parece una locura, la puse a 800”, precisó la comerciante.

En tanto, un peluquero entrevistado por el mismo medio expresó:

“Se me está haciendo terriblemente complicado reestructurar los precios. Tendría que aumentar más o menos un 40 por ciento si tengo en cuenta el incremento de los insumos, pero es un salto muy grande y trato de ir de a poco, aunque eso signifique el peligro de terminar perdiendo”.

“A un servicio por el que cobró 5.000 pesos, ahora lo tendría que llevar a 6.700, y se trata de clientas que capaz que vienen 3 veces por mes, así que no puedo implementar tanto de golpe, trato de retrasarlo y de ir de a poco, aunque se hace difícil, porque absolutamente todo vino con aumento. Los proveedores me dijeron: quieras o no vas a tener que aumentar porque dentro de muy poco los productos van a volver a subir y sino vas a tener que aumentar todo de golpe”, se lamentó.