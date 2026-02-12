MetroGAS obtuvo el Premio Nacional a la Calidad 2025 en la categoría Gestión Integral de Empresas Grandes, distinción que se otorga a empresas e instituciones públicas que implementan modelos de administración para mejorar la calidad de sus productos, servicios y procesos, con un enfoque a la mejora continua y la sostenibilidad.

Ads

El titular de la firma, Andrés Scarone, manifestó que el reconocimiento obtenido "ratifica la decisión estratégica de una compañía que es líder en la industria del gas y que en los últimos años logró implementar proyectos innovadores y mejorar la eficiencia operativa".

El premio potencia la competitividad global y destaca el nivel de madurez en la gestión de las empresas, alineado con los más exigentes estándares internacionales.

Ads

"Es un día de gran orgullo para los que hacemos MetroGAS. Desde hace cinco años nos planteamos como objetivo estratégico convertirnos en una empresa más moderna, ágil y rentable, y trabajamos en equipo para llevar adelante este proceso de transformación que hoy se corona con este prestigioso reconocimiento", destacó el CEO de la firma, Sebastián Mazzucchelli.

Ads