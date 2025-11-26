La periodista Verónica Zeller, oriunda del barrio de Florida en Vicente López, fue distinguida con el premio “Solidaridad 2025”, un reconocimiento que destaca su labor en pos del bien común y su aporte a la construcción de una comunidad más inclusiva. La premiación fue otorgada por la Fundación Aldea Ideal, que valoró su trayectoria y su sostenido compromiso social.

Según expresaron desde la entidad, la distinción se debe a su permanente vocación de “colaborar solidariamente con el bien común y ayudar con sus acciones a construir una comunidad más inclusiva”. La entrega del reconocimiento será el próximo 29 de noviembre, en el SUM del Parque Aristóbulo del Valle, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Fundación Aldea Ideal es una organización privada sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema o riesgo. Entre sus acciones, desarrolla programas vinculados a salud, educación, seguridad alimentaria, tecnología y protección social, con el objetivo de generar un impacto colectivo y fortalecer el tejido comunitario.

Desde la organización explicaron que su misión es “brindar alimentación, tecnología y salud de calidad y calidez con un trato digno y oportuno a los grupos prioritarios, incentivando su buen vivir, a través de una gestión moderna, innovadora y comprometida con su desarrollo”.

