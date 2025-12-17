Afiliados de la prepaga no reciben atención en varios distritos de la provincia de Buenos Aires entre los que están el Sanatorio Nordelta (Tigre) o los dependientes de Grupo Oroño, con sede en Rosario, pero que tiene establecimientos en la provincia de Buenos Aires, como el nuevo sanatorio en la Zona Sur de San Nicolás.

En Nordelta, varios vecinos comentaron su inquietud por no poder atenderse con su cobertura habitual de OSDE en el nuevo Sanatorio Nordelta, recientemente inaugurado por Swiss Medical. La situación generó consultas en la comunidad, especialmente por la atención de guardia durante la noche.

El Sanatorio Nordelta es una instalación de Swiss Medical que ofrece guardia para adultos y niños durante las 24 horas, internación clínica y quirúrgica, terapia intensiva y tecnología de diagnóstico con tomógrafos y resonador. Sin embargo, este centro no atiende la cobertura OSDE, lo que dejó dudas entre quienes cuentan con este servicio médico por motivos laborales y no pueden realizar un cambio de prepaga, según informó La Troncal.

En Nordelta, los afiliados de OSDE tienen como principal alternativa la sede del Sanatorio Las Lomas, que funciona con especialidades médicas, atención ambulatoria y laboratorio. Ese centro ofrece guardia, aunque solo desde las 7 a 23 horas. Para muchos vecinos, el horario restringido implica no contar con un espacio cercano para emergencias fuera del horario habitual.

Ante las consultas de lectores, el citado medio se comunicó con Swiss Medical. Desde la empresa indicaron que “OSDE y Swiss negocian que Sanatorio Nordelta atienda a los socios de OSDE, pero por el momento no hay fecha confirmada”. También se realizó una consulta a OSDE, donde respondieron que “no tenemos nada para decir…” respecto al tema.

