Federico Barone, encargado de Zoonosis de Pinamar, dijo se había registrado un fenómeno similar en 2014 atribuyó la invasión actual a una serie de “variables climatológicas que se dieron juntas, como la cantidad de precipitaciones y la amplitud térmica”, informaron desde Cadena 3.

En resumen "todo se debe a una típica situación climatológica" que en los próximos 5 a 10 días se van a ir, pero es un hecho cíclico y "se tienen que dar una conjunción de situaciones", advirtió.

Lo cierto es que en pleno desarrollo de la temporada de verano, los turistas comenzaron a viralizar de inemdiato los videos de las grandes cantidades de mosquitos y llevaron a que se agoten los repelentes.

El especialista aclaró que "no reviste riesgos para la salud pública” ya que "no es una enfermedad endémica" y que “más que una molestia para dormir, no implica otras situaciones”.

La cantidad de días que estén presentes depende mucho de la cantidad de huevos que había y las condiciones climáticas, pero, ante el miedo de que se trate de mosquitos transmisores del dengue, los especialistas aclararon que se estudiaron las especies y no hay tal riesgo.

Desde Provincia comenzaron la campaña de prevención del dengue y llamaron a la población a recordar as principales medidas de prevención domiciliarias para evitar que el mosquito se reproduzca en sus casas:

● Eliminar todos los recipientes que pueden acumular agua y ser potenciales criaderos de mosquitos.

● Tanques y cisternas para acumular agua, con tapa, tela mosquitera o similar para evitar que el mosquito ingrese.

● Limpiar canaletas y desagües.

● Lavar floreros y bebederos de animales cada dos o tres días y ponerles agua fresca.

● Utilizar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

● Mantener el pasto corto.

● Ante la aparición de algún síntoma no automedicarse y consultar al centro de salud más cercano o al médico.