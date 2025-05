Una serie de citaciones enviadas por carta documento a personas con discapacidad para revisar sus pensiones no contributivas ha generado preocupación entre los beneficiarios y sus familias. El trámite, que implica presentarse en diferentes localidades y volver a presentar documentación médica, ha sido cuestionado por su falta de organización, los costos que implica para personas vulnerables y la incertidumbre sobre el futuro de sus tratamientos.

Puede interesarte

Desde hace semanas, beneficiarios de pensiones por discapacidad denuncian que están siendo convocados para entrevistas presenciales en localidades distantes de su lugar de residencia, con escasa anticipación y sin explicaciones claras. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estaría trabajando en colaboración con el PAMI y, según testimonios, a través de empresas tercerizadas.

Una de las voces que reflejan este malestar le confió a LANOTICIA1.COM, que debe trasladarse desde Baradero hasta San Pedro este sábado 24 para renovar el trámite. “Mi opinión es que deberían haber hecho los que pertenecen a Baradero en Baradero. Conozco gente que viajó el sábado pasado sin previo aviso, gastó en remis plata que no tenía. Todavía no sabemos si se concurre o no se concurre. Oficialmente no hay nada que diga que no, pero la gente no tiene los medios para viajar”, afirmó con preocupación.

Otro testimonio, el de una mujer que cuida a su hermano con esquizofrenia desde hace décadas, detalló su situación: “Mi hermano tiene esquizofrenia desde los 14 años, hoy tiene 69. La pensión la tiene desde hace más de 50 años. No le va a cambiar el diagnóstico ahora. Llevamos una historia clínica nueva, pero no sé qué me van a pedir allá. Tienen que fijarse en los casos reales, no en los que saben que son truchos”, remarcó.

Los afectados destacan, además, que muchos de los pacientes tienen movilidad reducida o condiciones psiquiátricas que dificultan estos desplazamientos. La incertidumbre sobre qué documentación llevar, la falta de canales oficiales de consulta y el temor a perder el único sustento económico y acceso a medicación especializada son una constante en todos los relatos.