Autoridades de la Confederación Económica de la Provincia (Cepba) se reunieron con el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Augusto Costa. Allí adelantaron que trabajaban con la Provincia para la confección de una canasta de librería. "Vamos a empezar a trabajar para el desarrollo de una canasta de librería para que los bonaerenses puedan comprar a un precio cuidado", señaló a LaNoticia1.com el presidente de Cepba, Guillermo Siro.

"Esta iniciativa nace por un pedido del responsable del área de Comercio, que en el marco de la reunión que tuvimos con Costa, nos solicitó colaboración para lanzar una canasta de librería. Esto recién está en pleno proceso de elaboración. Los sectores que componen Cepba nos ponemos a disposición para colaborar en este proyecto de emergencia", indicó el dirigente Pyme, quien remarcó: "La idea del Ministerio es muy buena y la vamos a apoyar".

Según precisó el empresario de filiación peronista, "el proyecto tiene dos puntos importantes: Tener una canasta báscica con productos que permitan que todos los chicos bonaerenses tengan sus útiles al inicial el ciclo lectivo y que lo puedan adquirir en los comercios de aproximación, ya sean almacenes o kioskos". "La idea apunta a que el público pueda acceder a productos de primera necesidad de acuerdo a los grados. Este listado está siendo confeccionado con ayuda de docentes e incluyen cuadernos de tapa blanda y tapa dura, lápices y demás artículos que responden a las características de los procesos de formación, de acuerdo a la edad", detalló.

En ese contexto, Siro aclaró que "ahora estamos sumando voluntades y actores que se sumen a la iniciativa, entendiendo que estamos en emergencia, pero dejando conformes a todos los sectores". Y advirtió que "nosotros no podemos salir a matar a las librerías en la época que más esperan durante todo el año. Esto nos tiene que servir a todos". En esa línea avisó que este "no es un proyecto que va a generar riqueza, sino un proyecto de colaboración para paliar este estado de emergencia en el inicio de clases". "Tenemos que encontrar el equilibrio para que nadie se vea afectado y todos los sectorres queden conformes", analizó.

Siro recalcó en LaNoticia1.com que desde su sector "vamos a colaborar en todo lo que podamos, de hecho ya lo estamos haciendo. Hemos pedido presupuesto a empresas grandes y a cooperativas recuperadas para que puedan participar también, con el objetivo de poder bajar el costo pero no la calidad de los productos. Desde ahí, todos los canales de inertmediación deberán ser los mínimos y tendrán que saber que solamente se les va a pagar el costo. No mucho más que eso".

"El objetivo es que no quede un chico en la provincia sin los útiles para empezar las clases. Tenemos claro que sin educación no hay desarrollo y por eso tenemos que pensar en los chicos que hoy empiezan en la salita de 3, van a ser los trabajadores del 2030. Esto no va a ser masivo, solamente va a estar a apuntado a aquellos sectores más necesitados, el sector más vulnerable que a partir de lo que ha pasado en los últimos cuatro años se encuentra muy mal", concluyó.