La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para crear un régimen de fomento, promoción y preservación del turismo gastronómico, con el objetivo de fortalecer las economías locales y posicionar a la provincia de Buenos Aires como una referencia nacional en materia culinaria.

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La iniciativa apunta a aprovechar el potencial productivo, cultural y turístico de los 135 municipios bonaerenses mediante la creación de rutas gastronómicas, programas de promoción y herramientas de financiamiento para emprendimientos vinculados al sector.

Según el proyecto, el turismo gastronómico será entendido como toda actividad turística motivada por el interés en conocer, disfrutar y consumir el patrimonio culinario material e inmaterial de cada región. La definición incluye no sólo restaurantes y platos típicos, sino también ferias, festivales, mercados, rutas productivas y experiencias culturales relacionadas con la cocina local.

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Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la creación del sello de calidad "Gastronomía Bonaerense", una distinción que otorgaría la autoridad de aplicación a establecimientos y productos que representen la identidad culinaria provincial.

La Subsecretaría de Turismo sería la encargada de definir los requisitos y procedimientos para acceder a esta certificación, que además permitiría a los establecimientos formar parte de espacios promocionales dentro de los canales oficiales de turismo de la Provincia.

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Rutas gastronómicas y promoción de las economías regionales

El proyecto también prevé la conformación de un Registro de Rutas Gastronómicas, elaborado en conjunto con municipios, cámaras empresarias, asociaciones gastronómicas y entidades turísticas.

La idea es desarrollar circuitos que integren productos regionales, fiestas populares, corredores gastronómicos y actividades culturales propias de cada distrito, promoviendo así el turismo interno y las economías regionales.

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En los fundamentos de la iniciativa, Raverta sostuvo que la provincia "posee todo lo necesario para convertirse en un referente del turismo gastronómico a nivel nacional" gracias a su diversidad geográfica, su patrimonio cultural y la riqueza de su producción alimentaria.

La legisladora marplatense destacó además el crecimiento de las escapadas de fin de semana como una nueva modalidad turística. En ese sentido, remarcó que los hábitos de viaje cambiaron en los últimos años y que cada vez más personas optan por realizar viajes cortos durante distintas épocas del año en lugar de concentrar sus vacaciones en una única estadía prolongada.

"La gastronomía se constituyó como una parte indispensable de los viajes y muchas veces en la motivación principal de los mismos", argumentó Raverta al presentar el proyecto.

La propuesta contempla también la elaboración de un Plan Estratégico del Turismo Gastronómico para identificar los productos, platos, fiestas y tradiciones culinarias distintivas de cada localidad bonaerense.

Además, habilita al Gobierno provincial a impulsar líneas de financiamiento para emprendimientos gastronómicos, desarrollar capacitaciones, organizar talleres y seminarios, realizar campañas de difusión y celebrar convenios con entidades públicas y privadas para fortalecer el sector.

Por último, Raverta recordó que la iniciativa retoma un proyecto impulsado anteriormente por el exlegislador Pablo Obeid y consideró que se trata de una herramienta clave para generar empleo, promover el arraigo en el interior bonaerense y consolidar al turismo como uno de los motores del desarrollo económico provincial.