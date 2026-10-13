El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la presentación del 2° Plan Provincial de Salud Mental (2026-2031), que incorpora nuevas estrategias para dar respuesta al “aumento de los padecimientos y las desigualdades en un contexto de profundas transformaciones sociales y económicas”, se informó.

Ads

Fue en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique” de Ensenada, donde Kicillof afirmó: “Estamos presentando un nuevo Plan Provincial de Salud Mental en un contexto muy difícil, en el que todos los indicadores sociales van para atrás: se pierden puestos de trabajo, crece la informalidad y millones de familias tienen que endeudarse para comer o comprar medicamentos”. “Eso no es simplemente un problema microeconómico: cuando millones de argentinos no pueden pagar lo mínimo para vivir, estamos frente a un problema que genera cada vez más angustia y padecimientos”, agregó.

“Aunque estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener y ampliar las capacidades de respuesta del sistema de salud bonaerense, sabemos que para resolver estas problemáticas hay que transformar las condiciones que las generan”, sostuvo el Gobernador y agregó: “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales, pero sí hay compromiso, trabajo y decisión política: mientras otros se desentienden, en la provincia de Buenos Aires no nos escondemos ni sacamos el cuerpo”.

Ads

El gobernador y el ministro estuvieron acompañados de la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco.

Detalles del nuevo plan

El nuevo plan, presentado en el marco de la 7° Jornada Provincial de Salud Mental, fue diseñado junto a organizaciones, familias, colegios profesionales, universidades y colectivos de trabajadores, con el objetivo de fortalecer las políticas de cuidado y ampliar el acceso a la atención, profundizando el proceso de transformación del sistema hacia un modelo integral, comunitario y centrado en los derechos de las personas.

Ads

El plan contempla:

fortalecimiento de la atención en hospitales generales

ampliación de los dispositivos territoriales y las viviendas con apoyo para personas externadas

nuevas estrategias para garantizar el acceso a medicamentos, la prevención del suicidio y el abordaje de los consumos problemáticos.

incorpora nuevos ejes estratégicos vinculados con las políticas de integración, el federalismo en salud, el cuidado de los trabajadores y el abordaje de las violencias

además, promueve una mayor participación de usuarios, familiares y jóvenes en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Al respecto, Kreplak señaló: “Desde nuestra gestión logramos visibilizar y poner en agenda que la salud mental es una problemática sanitaria real que atañe a nuestro pueblo y, además, diseñamos múltiples herramientas que acompañan y dan respuestas a quienes lo necesitan”. “El Gobierno bonaerense y los trabajadores de la salud estamos comprometidos con la defensa y la profundización de este modelo que demuestra que hay otra manera de abordar la salud mental y de construir un sistema más justo e inclusivo”, agregó.

“Las reformas que estamos llevando adelante para diseñar, ejecutar y evaluar nuevas herramientas de forma integrada junto a los municipios, son posibles de implementar a partir de una vinculación profunda entre la población y el Estado”, sostuvo Calmels, y agregó: “En un contexto en el que la crudeza de las decisiones económicas nacionales se expresan en un aumento acelerado de las patologías, desde la Provincia tenemos el compromiso de hacer las transformaciones necesarias para cuidar a nuestro pueblo”.

Ads

La iniciativa da continuidad al primer Plan Provincial, que alcanzó un 92,3% de cumplimiento de sus metas y permitió avanzar en el proceso de desmanicomialización: desde 2019 se logró la externación del 70% de las personas que se encontraban institucionalizadas en sectores de larga estadía y se incrementó de 74 a 227 la cantidad de viviendas con apoyo.