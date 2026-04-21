Presos sin teléfonos celulares: El Gobierno decretó la instalación de inhibidores de señales en cárceles federales
El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la puesta en marcha de sistemas avanzados para detectar y anular las frecuencias de telefonía móvil. La medida busca cortar el vínculo operativo entre los internos y las bandas criminales que actúan en el exterior.
“El Gobierno nacional instalará inhibidores de señal para detectar y bloquear celulares en cárceles federales. En las manos de un preso un celular es un arma”, dijo en redes el Jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Según surge de la Resolución 336/2026, la implementación de estos dispositivos responde a una necesidad estratégica de seguridad pública.
Las autoridades gubernamentales consideran que la comunicación no supervisada dentro de las cárceles federales representa uno de los mayores desafíos para la justicia actual. Con esta herramienta, se pretende erradicar la planificación de extorsiones, secuestros y operaciones de narcotráfico coordinadas desde el interior de los pabellones.
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