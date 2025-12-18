La Cámara de Diputados le dio media sanción al Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei, pero la sesión dejó un fuerte golpe político para el oficialismo: la oposición logró frenar la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, uno de los puntos más cuestionados del proyecto.

El revés se produjo durante la votación en particular, cuando fue rechazado el artículo 75, pese a las negociaciones de último momento y a una polémica maniobra del oficialismo para intentar blindarlo dentro de un capítulo más amplio del texto.

La Libertad Avanza consiguió aprobar el Presupuesto en general con el respaldo del PRO, sectores de la UCR, bloques provinciales y peronistas disidentes. Sin embargo, esa mayoría se resquebrajó cuando llegó el momento de definir los artículos más sensibles. Varios aliados se negaron a acompañar la eliminación de las emergencias en discapacidad y universidades, lo que derivó en un resultado adverso para el Gobierno.

Con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, obtiene media sanción el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2026. pic.twitter.com/YpKPK8ZEFK — Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 18, 2025

Entre quienes votaron contra el artículo estuvieron diputados de Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán), Innovación Federal, La Neuquinidad y Provincias Unidas, además de una UCR dividida. El tablero marcó finalmente 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones, lo que provocó el rechazo completo del capítulo.

La sesión estuvo atravesada por fuertes cruces políticos. Desde la oposición denunciaron que el oficialismo intentó “mezclar” la derogación de las leyes con otros temas para evitar que los aliados se desmarcaran. “Votar por títulos nos impediría expresarnos de forma nítida”, cuestionó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Finalmente aprobaron no votar el Presupuesto 2026 artículo por artículo para evitar dar la cara al momento de acompañar la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario.



Aunque no lo crean hay diputados y diputadas que votaron 2 VECES a favor de estas… pic.twitter.com/HRGM3SDTYg — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) December 17, 2025

El malestar también se hizo sentir dentro del PRO. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, criticó la decisión de incluir en el mismo capítulo la derogación de las emergencias, la coparticipación de CABA y un aumento de fondos para el Poder Judicial. “Tenemos que ser leales y decir ‘esto va acá y esto va allá’”, lanzó, visiblemente molesto.

Con 130 votos afirmativos, 107 negativos y 2 abstenciones, obtiene media sanción la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, con reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario. Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. pic.twitter.com/TcbgBd1K11 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) December 18, 2025

Desde el peronismo, el jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, fue aún más duro y acusó al oficialismo de maniobrar para evitar eventuales cuestionamientos judiciales. “Son unos chantas”, disparó en el recinto.

Pese al traspié, el Gobierno defendió el rumbo general del Presupuesto, que proyecta un crecimiento del 5% del PBI, inflación del 10,1% y superávit fiscal. No obstante, desde distintos bloques opositores advirtieron que las proyecciones son poco realistas y que el ajuste impacta de lleno en áreas sensibles como educación, discapacidad y ciencia.

Con la media sanción en mano pero con heridas abiertas, el texto ahora será girado al Senado, donde el oficialismo buscará revertir el revés sufrido en Diputados y reordenar una estrategia que dejó en evidencia tensiones con sus propios aliados.