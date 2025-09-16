El Gobierno nacional propuso en el Presupuesto 2026 eliminar la ampliación del régimen de Zona Fría para el cálculo de la tarifa del gas que beneficia a 90 distritos bonaerenses que usualmente registran bajas temperaturas durante el invierno como Mar del Plata o Bahía Blanca.

Ads

Así se desprende del artículo 72° del proyecto de Presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso, que en una sola línea dice:

"Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley N° 27.637".

Ese artículo elimina gran parte del Programa de Zonas Frías, que se aprobó por ley en 2021. Esto significa que más de unos 3,1 millones de hogares en todo el país dejarían de recibir un descuento del 30% o 50% en su tarifa de gas.

Ads

El Gobierno de Javier Milei ha tenido desde su inicio la intención de volver a limitar la Zona Fría. De hecho, lo propuso en la "Ley Bases", pero los beneficios se mantuvieron.

Los descuentos del 30% son aplicados a los usuarios con Tarifa Residencial (de gas natural) y todos los usuarios de Gas Licuado de Petróleo por redes (GLP) de las localidades incluidas para ambos casos. Mientras que los descuentos del 50% son aplicados a los usuarios inscriptos en el ANSES como beneficiarios de Tarifa Social y otros usuarios elegibles por su condición social por la autoridad de aplicación en las localidades incluidas.

Ads

De esta manera, se volvería a un esquema similar al original, es decir, eliminando casi todas las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas. Cabe recordar que la compensación a usuarios de zonas frías se financia con un adicional que paga el resto de los clientes y se destina al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. El objetivo es cubrir parte del costo en aquellas regiones que por sus climas más extremos requieren mayores volúmenes de gas.

Puede interesarte