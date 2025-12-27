Presupuesto 2026: el Senado lo convirtió en ley pese a los recortes en educación y ciencia que generaron fuerte rechazo
El oficialismo logró aprobar el proyecto tras negociar hasta último momento. Hubo apoyo de bloques aliados y fuertes críticas por el artículo que elimina pisos de inversión educativa. Legisladores bonaerenses advirtieron que el ajuste impacta en universidades y sistema científico.
El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primero que el presidente Javier Milei logra aprobar en el Congreso, en una sesión marcada por negociaciones contrarreloj y fuertes cuestionamientos por los recortes en educación y ciencia. La votación terminó con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.
El punto más polémico fue el artículo 30, que deroga partes clave de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. A pesar de las resistencias, el capítulo fue aprobado con un margen mayor al esperado.
Desde la provincia de Buenos Aires, el senador radical Maximiliano Abad, dirigente de Mar del Plata, advirtió que se trata de un “artículo escoba” porque elimina los pisos mínimos de inversión previstos por ley. “Aunque no siempre se cumplan, marcan un rumbo”, sostuvo durante el debate.
El oficialismo consiguió los votos con el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques federales. El peronismo votó dividido. En el recinto y los pasillos del Congreso hubo fuerte presencia del Ejecutivo: se movieron el presidente de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Hacienda Carlos Guberman.
Para evitar cambios, el bloque libertario impuso la votación por capítulos y no por artículos, una estrategia clave para impedir que el proyecto regresara a Diputados, donde el quórum no está garantizado.
El texto aprobado proyecta para 2026 un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 a fin de año. También fija un superávit primario del 1,5%, en un esquema que, según la oposición, consolida el ajuste sobre áreas sensibles.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión