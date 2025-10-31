.Tras un septiembre que dejó una suba de precios de 2,1%, la inflación siguió en alza en octubre y podría volver a cerrar el mes cerca del 2,5%, según estimaciones de las principales consultoras privadas.

Los alimentos y bebidas, que representan más de una cuarta parte de la canasta que mide el Indec, mostraron nuevamente que fueron uno de los factores de mayor preponderancia en el registro mensual.

Vale recordar que en noviembre los consumidores sentirán el impacto del incremento en los servicios públicos, lo que se trasladará a precios.. Además, desde el próximo sábado 1º de noviembre, el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de subte en la capital aumenta un 4,1%.

