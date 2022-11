Este sábado Argentina se juega un partido clave si quiere continuar con vida en este mundial de Qatar 2022. El DT anticipó cambios con respecto a la formación que enfrentó a Arabia. El técnico aseguró que Messi se entrenó bien.

“Ya estamos pensando en el partido de México, que va a ser totalmente diferente y la manera de jugar el equipo será similar. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes, Hay que pasar página como lo hicimos y pensar que vamos a ganar y nada más, tenemos pensado jugar de la misma manera, los intérpretes los vamos a decidir en el entrenamiento”, expresó Scaloni.

Sobre el rival, dijo que “México es un muy buen equipo, como veníamos diciendo antes, con una idea clara de juego, un equipo ofensivo con un gran entrenador. Pero bueno, nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podemos recibir un golpe, tenemos claro que debemos seguir igual y afrontar este encuentro de la misma forma que antes que arabia”.

En relación al mejor jugador del mundo aclaró: “no sé de dónde salió que ayer no se entrenó. Creo que hay incluso imágenes, el grupo que jugó hizo mitad de entrenamiento, está bien y más que nunca necesitamos de todos y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda, a nivel físico y moral está bien. No hay ningún problema”.