El Municipio de Tigre concretó por primera vez una cirugía de bypass coronario doble a corazón abierto en su sistema de salud pública. El procedimiento se realizó en el Hospital Municipal Cardiovascular "Dr. Genaro Sertantes" y tuvo como protagonista a Antonio, un vecino de El Talar de 48 años que se convirtió en el primer paciente en recibir esta intervención de alta complejidad en el distrito.

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Tras visitar al paciente durante su recuperación, el intendente Julio Zamora destacó el alcance del procedimiento y lo vinculó con la política sanitaria impulsada por la gestión local.

"Tenemos una estrategia clara y definida en materia de salud y esta operación, compleja y costosa, demuestra un paso más en su consolidación. Estamos logrando los resultados que nos propusimos hace mucho tiempo", afirmó el jefe comunal.

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Antonio ingresó al hospital luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios y evaluaciones médicas correspondientes, un equipo integrado por más de 20 profesionales llevó adelante la intervención quirúrgica, considerada una de las prácticas más complejas dentro de la cirugía cardiovascular.

Durante la recorrida por el establecimiento, Zamora también destacó la experiencia relatada por el paciente y el significado que tiene la operación para la comunidad.

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"Antonio nos contó con emoción que se sintió muy bien atendido en el centro de salud. Es una operación comúnmente conocida por haber sido René Favaloro quien dio inicio a este tipo de cirugías: tenemos el orgullo de haber realizado la primera en el Municipio de Tigre", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, calificó la cirugía como un hecho histórico para el distrito y remarcó la importancia de garantizar este tipo de prestaciones a vecinos que no cuentan con cobertura médica.

"Es una intervención histórica destinada a un vecino que no tenía los medios para poder hacerlo. Estamos orgullosos, esto refleja una decisión política del intendente de invertir en salud. Estamos creciendo en todos los centros médicos públicos de la ciudad. A su vez, seguimos trabajando en la apertura del futuro Hospital de Alta Complejidad para Adultos", expresó.

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La realización del primer bypass coronario doble a corazón abierto en el Hospital Municipal Cardiovascular Dr. Genaro Sertantes marca un nuevo avance para el sistema de salud de Tigre, al incorporar una prestación de alta complejidad que hasta ahora no se realizaba en el ámbito sanitario municipal.