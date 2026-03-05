La Escuela de Enseñanza Secundaria 58 "Tripulantes del Repunte" se convertirá en la primera institución de gestión estatal de General Pueyrredón en prohibir el uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo electrónico durante toda la jornada escolar. La medida comenzará a regir a partir del 1° de abril.

La decisión alcanza a todo el edificio escolar, aulas, pasillos y demás espacios institucionales, y fue adoptada, según explicó el director Alejandro Díaz de Tuesta, ante “situaciones observadas de manera reiterada que afectan el clima áulico e institucional, el desempeño académico y la salud emocional”.

“El año pasado intentamos hacer el retiro voluntario, que ellos entreguen los teléfonos antes de ingresar al aula, pero no funcionó”, señaló el directivo. Y fue tajante: “Es imposible dar clases con los teléfonos en las aulas”, enfatizó en dialogo con el medio local La Capital.

Díaz de Tuesta detalló que la medida responde a problemáticas que, según indicó, crecen año tras año: “interrupciones constantes, distracciones sostenidas, dificultades en la concentración y conflictos entre estudiantes”. En ese sentido, describió que los celulares “ya no son solo para comunicarse, son plataformas de videojuegos, de apuestas, de compras, de streaming y redes sociales con notificaciones permanentemente”.

El director también sostuvo que “la evidencia del daño provocado en niños y jóvenes abunda” y que medidas similares avanzan tanto en otras instituciones como a nivel estatal en distintos países.

La prohibición cuenta con respaldo institucional. Según precisó, fue acompañada por la inspectora del área, aprobada por unanimidad en una votación docente (100 a 0) y respaldada en una consulta a familias y estudiantes (60 a 40). Además, el tema fue abordado en cuatro reuniones de personal realizadas en febrero.

Cómo se implementará

La nueva normativa entrará en vigencia una vez finalizada la etapa de “intensificación”, que permite a los estudiantes acceder a la biblioteca digital y disponer del material pedagógico necesario. A partir de abril, quienes no cumplan con la disposición deberán entregar el teléfono, que solo podrá ser retirado por un adulto responsable.

Como alternativa, la escuela habilitará un número institucional de WhatsApp para canalizar comunicaciones durante el horario escolar.

En paralelo, la institución está elaborando un manual cuatrimestral para cada año, que incluirá contenidos de todas las materias. El material será impreso y vendido “al costo”, sin fines de lucro, y su tenencia será obligatoria para garantizar el acceso a lecturas y guías de trabajo.

“Se apunta a la salud digital, al menos que tengan un impasse de cuatro o cinco horas y se abstengan de ese mundo que no es real y que provoca tantos trastornos”, fundamentó el director, quien apeló al acompañamiento de las familias y remarcó: “Nuestro compromiso es con la mejor educación para nuestros estudiantes”.

La medida se enmarca en una problemática creciente vinculada al uso de dispositivos móviles en el ámbito escolar. En la ciudad, más de 50 instituciones privadas secundarias ya adoptaron restricciones similares.