El exministro de Planificación Federal Julio De Vido cumple su condena por la tragedia ferroviaria de Once en una extensa propiedad ubicada en el country Puerto Panal, en el partido bonaerense de Zárate. Imágenes difundidas por TN muestran las características del lugar donde transita su prisión domiciliaria, entre caballos, cuatriciclos y espacios destinados a la cría de aves.

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De Vido, de 76 años, vive allí junto a su esposa, Alejandra Minnicelli. Se trata de una chacra de casi cinco hectáreas, una de las más extensas del barrio privado, ubicado a orillas del río Paraná y a unos 102 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes de la zona citadas por TN, la propiedad está valuada en US$1,5 millones. La casa principal tiene aproximadamente 600 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en dos plantas y con vista a una laguna privada.

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El predio cuenta con una amplia parquización, fuentes, caminos, puentes, palmeras y árboles frutales. También tiene pileta, cancha de fútbol, caballerizas, vivero y una huerta.

Otro de los espacios que se destacan es un aviario en el que el exfuncionario desarrolla su afición por la cría de palomas y canarios. También hay guacamayos, una especie silvestre cuya tenencia sin autorización está alcanzada por las restricciones de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna.

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🚨💣 #Exclusivo #Primicia En instantes, polémicas imágenes a las que accedí en exclusiva: La jaula de oro de Julio de Vido. Te cuento y te muestro todo en un ratito. En @lavesconviale por @todonoticias https://t.co/4xZQb4vPie — Guadalupe Vázquez Oficial🌱 (@guadavazquez) October 30, 2026

Por qué De Vido cumple prisión domiciliaria

El exfuncionario recibió el beneficio el 11 de mayo de 2026, después de permanecer menos de seis meses detenido en el penal de Ezeiza. La Cámara Federal de Casación Penal autorizó que continuara cumpliendo la pena en su domicilio por razones vinculadas con su edad y su estado de salud.

De Vido presenta diabetes y enfermedades cardiovasculares. Según los antecedentes médicos considerados por la Justicia, había atravesado complicaciones cardíacas que requerían controles especializados, medicación permanente y condiciones de atención que no podían garantizarse adecuadamente en el establecimiento penitenciario.

El exministro fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. El choque de una formación de la línea Sarmiento contra los paragolpes de la estación terminal provocó 52 muertes.

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Esta es la única condena firme que enfrenta De Vido: fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia y ya no tiene instancias superiores de apelación.

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Las otras condenas y causas judiciales

El exministro acumula otras cuatro condenas por hechos de corrupción, aunque todavía no todas adquirieron firmeza. Entre ellas se encuentran los expedientes conocidos como Skanska, Odebrecht, Gas Natural Licuado (GNL) y la compra de trenes a España y Portugal.

En esos procesos recibió penas de entre tres y cinco años de prisión. En julio pasado, además, sumó una nueva condena en la causa Skanska, por la que continuará bajo arresto domiciliario.

A ese panorama se agrega otra docena de acusaciones que todavía se encuentran en trámite judicial. Entre ellas aparecen las vinculadas con la causa de los Cuadernos, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y presunto enriquecimiento ilícito.

En cambio, fue absuelto en los expedientes conocidos como Vialidad Santa Cruz, Mamá Corazón y el caso de las valijas de Antonini Wilson.