La Justicia hizo lugar a una acción de amparo contra el Municipio de Carlos Casares por un pedido de acceso a la información pública relacionado con obras de alcantarillado ejecutadas sobre la Ruta Provincial 50.

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La resolución fue dictada por el juez Pablo Germain, quien consideró que la documentación presentada por la comuna durante el trámite judicial no alcanzaba para responder de manera completa al pedido realizado por una empresa. Por ese motivo, ordenó entregar la información requerida.

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El caso involucra al gobierno municipal encabezado por Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares.

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Según informó Infoecos, la causa se inició luego de que se solicitara formalmente documentación sobre los trabajos realizados en ese sector del distrito entre fines de abril y agosto de 2025.

El pedido está vinculado con las responsabilidades del intendente como autoridad del Comité de Cuenca Subregión A3 del río Salado, en el marco de la crisis hídrica que afectó a distintos sectores de la región.

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La presentación judicial también plantea la posible comisión de los delitos de estrago por inundación, omisión impropia por incumplimiento de la posición de garante e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La decisión judicial está relacionada, en esta instancia, con el acceso a la documentación solicitada y no implica por sí misma una condena ni determina responsabilidades penales. La información que deberá entregar el Municipio podría ser utilizada para avanzar en el análisis de las eventuales responsabilidades vinculadas con las obras y la situación hídrica.