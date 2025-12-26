El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro (STMSI) anunció un paro total de actividades de 72 horas, que se extenderá desde este viernes 26 hasta el domingo 28 de diciembre, en reclamo de mejoras salariales, cumplimiento del convenio colectivo y denuncias por violencia y acoso laboral.

Ads

El secretario general del sindicato, Omar Arce, explicó a los medios locales que “el conflicto recrudeció por incumplimientos del convenio colectivo, incluyendo un acta de productividad de $120.000 para el área de barrido que se firmó en junio y no se implementó en julio, lo que derivó en reducción horaria y presión sobre los trabajadores”. Arce agregó que “las primeras cinco categorías del escalafón cobran por debajo de $566.000, la línea de la indigencia. De 5.000 empleados, 3.000 están por debajo de esa línea”.

Municipalidad de San Isidro.

El dirigente sindical también cuestionó la precarización laboral: “No puede haber directores monotributistas que nos ordenen nuestras tareas”. Arce aclaró que la medida no tiene motivaciones políticas: “No estamos apoyados por ninguna organización política, es por salarios dignos, cumplimiento del convenio y contra el acoso laboral”.

Ads

Ramón Lanús.

Desde la intendencia de San Isidro, a cargo de Ramón Lanús (delfín de Patricia Bullrich), indicaron a LA NACION que la suma extra por productividad en el área de barrido “no fue un beneficio general” y defendieron los aumentos otorgados durante el año: un 10% en junio y un 8% en agosto, además de un bono de $150.000 y un aumento del 6% previsto para enero. Según el municipio, “queremos premiar al que más trabaja y cuidar el presupuesto. El gremio firmó los acuerdos y luego informó a su base que había un aumento de $120.000 para todos. Creció el nivel de violencia”.

El conflicto entre el sindicato y la gestión de Lanús se remonta a los primeros meses de su mandato, con huelgas previas por diferencias en la aplicación de los aumentos y condiciones laborales. A pesar del paro, los servicios esenciales, como la recolección de residuos, estarán garantizados por la empresa privada Cliba, según confirmaron fuentes municipales.

Ads

Municipales de San Isidro.