El juez en lo penal económico Diego Amarante resolvió procesar a los dirigentes de AFA; Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes.

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El magistrado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, ordenó el embargo a la Asociación del Fútbol Argentino (a la persona jurídica) y a cada uno de los principales acusados por $350.000.000. En el caso de Tapia y Toviggino, la resolución también mantiene la prohibición de salida del país, una restricción que ya regía y que continuará vigente mientras se desarrolle el proceso.

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El 12 de diciembre pasado y a partir de una denuncia de ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, se inició una causa por presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por un monto superior a los 19 mil millones de pesos.

En respuesta, desde la AFA se convocó a un paro de una fecha de todas las categorías del fútbol y se publicó un comunicado donde señalaron que “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA”.

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“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”, indicaron.