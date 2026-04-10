En el marco de la causa que investiga el robo de medicamentos en el Hospital Italiano y las supuestas fiestas en las que se utilizaba propofol, el juez Javier Sánchez Sarmiento decidió el procesamiento de ambos profesionales por administración fraudulenta.

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Además tanto Boveri, experto anestesista y vecino de Chivilcoy, como Delfina Lanusse, residente, tienen prohibida la salida del país mientras continúe la investigación y fueron embargados con sumas millonarias.

En el caso de Boveri, que trabajaba en el Hospital Italiano y renunció a su cargo poco antes de que se diera a conocer la causa, el juez Sánchez Sarmiento consideró que fue autor y partícipe necesario en el robo de los anestésicos y dictó un embargo por 70 millones de pesos sobre sus bienes.

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A “Fini” Lanusse, que era residente en el mismo centro de salud, también se le dispuso un embargo de 30 millones de pesos. Ninguno podrá salir del país mientras avanza la causa y tampoco podrán comunicarse entre sí en un período de 90 días, según publicó TN.

El caso se originó por la investigación de la muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ex residente del Hospital Rivadavia de 31 años edad, quien fue hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento del barrio porteño de Palermo.

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El episodio sacó a la luz las denominadas “propo fest” o “viajes controlados” con el suministro de anestésicos vía intravenosa. Tanto Boveri y Lanusse fueron identificados como los responsables de la sustracción y posterior circulación de los anestésicos.