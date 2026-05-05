El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, firmaron un Convenio de cooperación interinstitucional para el intercambio de información relacionada con suicidios.

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El objetivo de este acuerdo consiste en establecer un mecanismo tripartito de cooperación técnica y coordinación para consolidar la información oficial vinculada con suicidios en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Tendrá varias finalidades, entre ellas, obtener un perfil epidemiológico del fenómeno, mejorar la calidad, cobertura, integridad y oportunidad de las estadísticas oficiales sobre suicidios y contribuir al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de prevención en la materia.

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Es importante señalar que las muertes por suicidio constituyen una problemática compleja, con implicancias sanitarias, sociales, jurídicas y de seguridad pública, que requiere políticas públicas orientadas a un abordaje integral e intersectorial.

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