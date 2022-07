Un conflicto impesado se originó entre el Municipio de Vicente López y la banda liderada por Chizzo Nápoli cuando el 4 de julio comenzaron a tramitar la documentación para presentarse en Tecnópolis.

El productor Eduardo Sempé relató que "hubo una reunión presencial en la que nos dijeron que no nos iban a dar los permisos": "Les pedimos que nos contestaran por escrito y no lo hicieron. Presentamos un recurso de 'pronto despacho' para que contestaran y tampoco. Y ahora nos dicen que nos mandaron una nota a nuestro domicilio, pero no llegó nada".

Por su parte, José Palazzo, denunció que se trata de "un acto intencional, discriminatorio y de censura" contra La Renga.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el productor cordobés señaló que "la prohibición de tocar no solamente se hace de manera fehaciente sino también con la omisión" de información y pidieron respuestas oficiales que permitan avanzar con su realización.

En el mismo sentido, AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales), expresó "preocupación por la decisión del Municipio de Vicente López de no otorgar la solicitud presentada para la realización de los shows de La Renga, programados para el 20 y 27 de agosto de 2022 en el Predio Tecnópolis".

La Renga consumó tres fechas consecutivas en el Estadio Único de La Plata, un escenario que estaban por volver a repetir hasta el llamado de las autoridades de Tecnópolis para recibir en ese predio al grupo.

AADET acompañó los dichos del mentor del Cosquín Rock y sostuvo que "los casos de discrecionalidad a la hora de decidir sobre el otorgamiento o no del permiso de realización de un espectáculo masivo, afecta sensiblemente el derecho impostergable del libre desarrollo y al acceso a diferentes manifestaciones artísticas" a la vez que rechazaron "cualquier medida arbitraria que limite, por acción u omisión, no sólo a la libertad de expresarse, sino también al ejercicio de nuestra profesión".