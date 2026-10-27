Dos productores rurales de Carlos Casares recurrieron a la Justicia para exigir información sobre el destino de los $2,3 billones que Axel Kicillof anunció en agosto para el Plan de Gestión del Riesgo Climático. La iniciativa se presentó ante la preocupación por los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

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El amparo de acceso a la información pública fue presentado el 22 de octubre contra la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Los productores buscan conocer cómo se administrarán los recursos y qué obras están previstas para prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura rural.

El reclamo judicial llegó después de que los solicitantes presentaran un pedido formal de información el 22 de julio, sin obtener respuesta. Según la presentación, el 4 de septiembre quedó configurada la denegatoria tácita que habilitó la vía judicial.

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Entre los puntos que buscan esclarecer figuran el respaldo administrativo del plan, los estudios técnicos que lo fundamentan, el expediente correspondiente y el cronograma previsto para ejecutar las medidas anunciadas.

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También reclaman precisiones sobre las partidas presupuestarias, las modificaciones que pudieran haberse realizado y los montos comprometidos, devengados y pagados. Además, piden conocer el saldo disponible y si existen créditos o préstamos destinados a financiar las intervenciones.

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Otro eje del planteo apunta a las contrataciones. Los productores solicitaron información sobre licitaciones, empresas adjudicatarias, contratos, certificados de obra, pagos e inspecciones. El objetivo es identificar a los responsables de los trabajos y establecer cuánto dinero recibió cada uno.

En materia de infraestructura, el pedido abarca las obras proyectadas, licitadas, adjudicadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas en la Cuenca del Río Salado. La presentación pone especial atención en la Subregión A3 y el partido de Carlos Casares.

También incluye caminos rurales, alcantarillas, canales, drenajes y otras medidas preventivas. A su vez, los productores piden conocer qué datos climáticos e hidrológicos se utilizaron para diseñar el plan y qué acciones se llevaron adelante frente a los anegamientos y los problemas en la red vial rural registrados durante 2025 y 2026.

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Consultados por el diario Clarín, desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense respondieron que “van a contestar el pedido de informes a la brevedad”.

El nuevo reclamo se conoce después de que Kicillof protagonizara otro cruce en Carlos Casares por las demandas vinculadas con la infraestructura y los servicios públicos. Durante una recorrida por el distrito, el gobernador cuestionó a dirigentes de La Libertad Avanza que reclamaban por las deficiencias en el suministro de agua y los acusó de hacer “carancheo”. En ese contexto, les pidió que reclamaran al Gobierno nacional por los fondos que, según sostuvo, le quitó a la Provincia.

En aquella jornada, la administración bonaerense también anunció la construcción del acueducto French-Carlos Casares, una obra de 30 kilómetros financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión de $23.950 millones.

Por otra parte, entre los antecedentes judiciales vinculados con el acceso a información sobre obras públicas en el distrito figura el caso Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares. En ese expediente, la Justicia ordenó completar la información requerida sobre obras de alcantarillado en la ruta de tierra N.º 50.