Programa "Acompañamiento Social", ex Potenciar trabajo: El Gobierno actualizó los requisitos
El Ministerio de Capital Humano modificó las condiciones de esta asistencia destinada a beneficiarios de más de 50 años y madres de cuatro o más hijos menores de 18 años en condiciones de vulnerabilidad social.
El Programa de Acompañamiento Social continúa vigente para miles de personas que formaban parte del ex Potenciar Trabajo, y funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Ahora, la cartera nacional que conduce Sandra Pettovello avanzó con nuevas condiciones y controles que impactan directamente en quienes perciben esta prestación.
La iniciativa está orientada a personas en situación de vulnerabilidad social y busca acompañar a quienes presentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. El monto continuará siendo de 78.000 pesos.
En paralelo, el Gobierno mantiene otros programas de capacitación e inserción laboral, como Formando Capital Humano, destinado a desocupados y trabajadores con ingresos bajos.
Entre los cambios más relevantes, Capital Humano reforzó las incompatibilidades y los mecanismos de verificación de datos. Esto significa que algunos beneficiarios podrían perder el acceso si no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Acompañamiento Social: cuáles son los requisitos para seguir cobrando
Para mantener el beneficio, los titulares deben cumplir con las condiciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano y evitar situaciones consideradas incompatibles con la asistencia.
Entre las principales incompatibilidades se encuentran:
- Registrar ingresos o patrimonio que superen los límites previstos para el programa.
- Presentar información falsa en declaraciones juradas.
- Ser empleador registrado.
- Poseer más bienes o activos de los permitidos por la normativa. Incumplir los controles y verificaciones solicitados por el organismo.
De acuerdo con la normativa, quedarán excluidos del Programa de Acompañamiento Social quienes:
- sean prófugos de la Justicia
- permanezcan detenidos por orden judicial
- cumplan condenas penales con sentencia firme
El nuevo apartado fue incorporado dentro de la sección denominada "Situación Penal" del reglamento operativo del programa.
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