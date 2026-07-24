La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) logró que la Justicia dispusiera la prohibición de ingresar nuevas personas detenidas en tres comisarías bonaerenses donde se alojaban mujeres en condiciones inhumanas.

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La medida alcanza a las dependencias 3ª de Berazategui, 6ª de Quilmes-Ezpeleta y 3ª de Florencio Varela, según informó el medio eldiariovarelense.com.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes, integrado por los jueces Fernando Celesia, Analía Reyes y María Cecilia Maffei, luego de hacer lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

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El fallo ordena el traslado inmediato de todas las mujeres alojadas en esas dependencias hacia unidades penitenciarias o alcaldías y notifica a los organismos ministeriales y judiciales correspondientes para que adopten las medidas necesarias.

Comisarías clausuradas y con sobrepoblación

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La presentación judicial se sustentó en inspecciones realizadas por la CPM en distintas dependencias policiales de la provincia, donde se detectó el alojamiento prolongado de personas en comisarías que ya se encontraban clausuradas.

Según datos del Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense, la Comisaría 3ª de Berazategui ya tenía una clausura judicial, mientras que la 6ª de Quilmes-Ezpeleta contaba con clausura administrativa, dispuesta por el propio Ministerio.

En tanto, la Comisaría 3ª de Florencio Varela posee capacidad para cuatro personas, pero al momento de la inspección alojaba siete detenidas, lo que representaba una sobrepoblación del 75%.

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Denuncias por condiciones inhumanas

La Comisión Provincial por la Memoria denunció graves incumplimientos de los estándares básicos de derechos humanos y de los parámetros nacionales e internacionales en materia de género.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran hacinamiento extremo, falta de agua, ausencia de calefacción y ventilación, escasa luz natural, deficiente estado de los sanitarios y carencia de elementos de higiene.

A ello se suma la presencia de materiales altamente inflamables sin planes de contingencia ni equipos adecuados para combatir incendios, además de un régimen de aislamiento permanente durante las 24 horas, con fuertes restricciones para mantener contacto con familiares, allegados y la defensa técnica.

La CPM también advirtió que la falta o deficiente atención sanitaria constituye uno de los principales hechos de tortura y malos tratos denunciados por las personas detenidas.

Requisas vejatorias y reconocimiento judicial

Durante las entrevistas realizadas por el organismo, varias mujeres relataron haber sido sometidas a requisas vejatorias tanto al ingresar a las dependencias como durante procedimientos realizados por efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

En su resolución, el Tribunal reconoció la gravedad de las denuncias y destacó que muchas de las falencias señaladas por la CPM fueron admitidas por las propias autoridades policiales durante las audiencias judiciales, entre ellas la falta de agua en las celdas, la ausencia de calefacción y ventilación, el mal estado de los sanitarios y la insuficiencia de elementos básicos de higiene.

La resolución judicial busca garantizar condiciones de detención compatibles con los derechos humanos y poner fin al alojamiento de mujeres en dependencias policiales que ya habían sido cuestionadas por su estado y capacidad.