El Servicio Meteorológico Nacional prevé un descenso térmico de cara al fin de semana en gran parte del país, en especial, la provincia de Buenos Aires.

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“El avance de un frente frío provocará mañanas frescas en gran parte del país. Durante el amanecer del sábado, se prevén mínimas de entre 1 y 8 °C en Patagonia, Cuyo y parte de la región central”, se informó.

🌡️ Marcado descenso de temperatura en el centro y norte del país durante el fin de semana. 👉 Deslizá para conocer cómo serán las Tmín día a día durante este finde largo. En el mapa, los tonos celestes identifican los sectores donde se esperan las temperaturas más bajas 🧵➡️ https://t.co/kd1NHcaZEd — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 6, 2026

En general, se esperan buenas condiciones meteorológicas durante este período. En tanto que para el domingo, “se mantienen estos valores en la región central con mínimas de entre 6 y 9 °C”, día en que arriba el papa León XIV. Ese día, según el SMN estas serán las condiciones en CABA:

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Temperatura mínima: 10 °C.

Temperatura máxima: 22 °C.

Probabilidad de precipitaciones: 0% durante toda la jornada.

Estado del cielo: Despejado y soleado.

Vientos: Entre 0 y 12 kilómetros por hora.

Por otro lado, el lunes 9 de noviembre, primer día de agenda completa del Sumo Pontífice, en el Gran Buenos Aires se prevé:

Temperatura mínima 12 °C

Temperatura máxima 24 °C

Estado del Cielo: Despejado

Vientos: de intensidad leve del sector norte, durante la mañana, y del este, hacia la tarde/noche.

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