El dueño del local Súper Gino, en Trenque Lauquen, que se creía había muerto en el incendio del establecimiento finalmente se descubrió que fue por una puñalada en el cuello.

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Por el homicidio, la Policía aprehendió a un joven de 21 años, exempleado del súper, aunque más tarde fue liberado al no librarse la orden de detención correspondiente.

El fiscal Manuel Iglesias, de la U.F.I. N.º 5, no descarta la participación de otras personas aunque mostró su malestar en rueda de prensa al señalar que el Juez le otorgó la libertad.

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Iglesias informó que durante la jornada del miércoles se realizaron dos allanamientos de urgencia que arrojaron resultados positivos en cuanto a la recolección de muestras. Esos elementos, sumados a las pruebas reunidas previamente, permitieron avanzar con la aprehensión de una persona sospechada de haber cometido el homicidio.

Asimismo explicó que la Fiscalía cuenta con un plazo de 48 horas para solicitar la detención ante el juez de Garantías, aunque advirtió que se presentó un pedido de eximición de prisión, una herramienta judicial que puede condicionar los tiempos del procedimiento.

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Desde la DDI Trenque Lauquen indicaron que la investigación se inició el pasado 24 de noviembre, tras registrarse un incendio en un supermercado de la ciudad, perteneciente a la comunidad china. Una vez controlado el siniestro, personal de Bomberos Voluntarios halló entre los restos del establecimiento el cuerpo sin vida de su propietario, un hombre de 60 años, de nacionalidad china.

Las tareas periciales y el posterior examen de autopsia determinaron que la víctima había fallecido como consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello, sumada a la carbonización por exposición directa al fuego.

Ante la gravedad del episodio, personal de esta DDI y SubDDI, desplegó una exhaustiva labor investigativa, desarrollando distintas tareas de campo, relevamientos testimoniales y análisis minuciosos de elementos reunidos, logrando establecer la autoría por parte de un joven de 21 años, quien había sido empleado del comercio.

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La investigación continúa bajo las directivas de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, con el propósito de profundizar el análisis de los elementos secuestrados y avanzar en el esclarecimiento integral del hecho.