El diputado bonaerense de Unión por la Patria Ricardo Lissalde presentó un proyecto de ley para crear un organismo estadístico propio de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la credibilidad de los datos públicos.

La iniciativa propone la creación del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Buenos Aires (IPECBA), un organismo que funcionaría de manera independiente del poder político y que tendría como misión producir, elaborar y publicar información estadística confiable para la toma de decisiones públicas y privadas.

El proyecto surge en medio de la polémica en torno al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos, tras la salida de su ex titular Marco Lavagna y la decisión del ministro de Economía Luis Caputo de ratificar a Pedro Lines al frente del organismo sin aplicar una nueva metodología para medir la inflación.

El debate se intensificó luego de que el Gobierno nacional resolviera no implementar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ajustaba la ponderación de bienes y servicios de acuerdo con los patrones de consumo surgidos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. Actualmente, la canasta utilizada para el cálculo del indicador se basa en datos de 2003/2004, lo que generó cuestionamientos de distintos sectores políticos y consultoras privadas.

En los fundamentos del proyecto, Lissalde sostuvo que “es necesario recuperar la credibilidad de las estadísticas públicas a nivel nacional” y consideró oportuno que la provincia avance con un organismo propio que trabaje “con profesionalismo, seriedad, ética y responsabilidad”.

Según explicó el legislador, el nuevo instituto provincial tendría entre sus funciones la captación, elaboración y difusión de información estadística, además de garantizar la comparabilidad de los datos mediante criterios metodológicos unificados y asegurar la consistencia de las publicaciones oficiales.

El proyecto también contempla la creación de un Consejo Asesor de Estadística y Censos, que funcionaría como órgano consultivo del instituto. Este espacio buscaría fortalecer el vínculo con universidades y centros académicos para aportar respaldo científico al sistema estadístico provincial.

Además, la iniciativa prevé que el organismo tenga presencia territorial en distintos puntos de la provincia de Provincia de Buenos Aires, con oficinas estadísticas distribuidas en los municipios. El objetivo es contar con información local actualizada que permita mejorar la precisión de los datos y construir un marco de referencia dinámico para el diseño de políticas públicas.