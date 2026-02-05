Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años, con el objetivo de reforzar la protección de niños y niñas frente a los riesgos asociados al uso temprano de plataformas digitales.

La iniciativa plantea que las empresas proveedoras de redes sociales deberán implementar mecanismos de verificación de edad más estrictos, así como herramientas de control parental, para evitar el acceso de menores que no cumplan con el requisito etario. Además, contempla posibles sanciones para aquellas plataformas que no cumplan con la normativa.

El texto presentado por el legislador Gustavo Cuervo, también promueve campañas de concientización y educación digital, destinadas tanto a las familias como a las instituciones educativas, con el fin de fomentar un uso responsable de la tecnología y fortalecer el rol de los adultos en el acompañamiento de los menores.

La propuesta se suma a debates similares que ya se desarrollan en otros países y jurisdicciones, donde se discuten límites de edad, regulaciones más estrictas y responsabilidades de las plataformas tecnológicas en la protección de la infancia. Hace unos días trascendió en España la normativa para restringir el acceso a redes a menores de 16 años.

De avanzar en su tratamiento legislativo, el proyecto podría abrir un debate más amplio en la Provincia sobre el vínculo entre niñez, tecnología y regulación estatal, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los más jóvenes.

