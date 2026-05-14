Por Gabriela Edith Lorenzo

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Este miércoles en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, los periodistas Roberto Caballero y Cynthia Ottaviano presentaron el libro “Proscripta y sublevada”, una obra que en su título anticipa lo que sus autores entienden como el ciclo que define al peronismo, el mismo con el que el corazón se contrae y relaja bombeando sangre y marcando el pulso cardíaco.

“Nosotros entendemos que la proscripción y la sublevación, son el sístole y diástole del movimiento peronista”.

Explica Caballero sobre la obra que reúne un conjunto de crónicas que recorren la historia del peronismo desde sus orígenes y que teje un puente con el presente de Cristina Fernández de Kirchner presa. El periodista explica que la razón para escribir este libro se funda en el avance de las políticas neoliberales a las que define como una “profunda agresión destinada fundamentalmente a bajarle la autoestima al pueblo”.

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“A que el pueblo acepte aquello que no debe aceptar. A que el pueblo acepte que la universidad discuta solamente salarios, y que no discuta modelo de país”, ejemplifica Caballero retomando la agenda actual en el contexto de la cuarta marcha federal universitaria en reclamo a Javier Milei por el desfinanciamiento de la educación pública.

“Nos quieren herir de muerte esa autoestima nacional. Porque para venir por lo que tenemos primero tienen que venir por lo que somos”.

Memoria contra el posibilismo

“No podíamos, frente a esto que sucede, quedarnos quietos. Nos teníamos que sublevar. Allí decidimos armar un stream —por suerte Eva TV nos acogió allí— ". Se trata del ciclo Cenizas Quedan: crónicas ardientes de la Argentina sublevada que comenzó a emitirse en 2025 y que fue el preludio de lo que a fin de año tomaría forma de libro. De ese streaming salieron muchos de los relatos que terminaron formando parte de la obra y así lo explican sus autores:

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“Queríamos rescatar historias, por pequeñas que sean, pero que demostraron que nosotros tenemos un linaje y una tradición que no es la de convalidar o aceptar el posibilismo como bandera. Y esto lo hicimos un poco porque tenemos memoria, otro tanto porque venimos de familias peronistas”.

Así, surge el “libro como herramienta de lucha política”, definió Cynthia que además puso en valor las pinturas con retratos de Evita que se exhiben a un costado del auditorio, destacando el trabajo de los cinco artistas y la sinergia no planificada, planteando un diálogo entre la Eva del libro y la de cada uno de los cuadros.

“Es maravilloso, cómo nos entendemos tal vez sin conocernos, cómo las sensibilidades nos llevan a componer una sola obra. Esté quien esté, seguimos adelante y nos comprendemos en una diversidad que construye desde cada una de las singularidades que puede observar ese movimiento permanente continuo”.

“Y es tan hermoso sentirse parte de venir del fondo de la historia, de saberse presente y ser una la sublevada de cara al futuro, que nunca nos puede tener tristes. Por eso también hicimos este libro”, explica la periodista subrayando lo que minutos antes había afirmado su compañero: “El peronismo nace con un mandato muy claro, que es sacar del sótano de la historia a los que hasta entonces eran invisibles”.

Caballero se encargó de presentar la estructura del libro y detallar algunos de sus pasajes, desde la Fundación Eva Duarte y el golpe del 55', hasta la toma del frigorífico Lisandro de la Torre donde nació el mítico cántico que hoy se replica con fuerza en cada protesta contra el Gobierno de Milei: “Patria sí, colonia no”.

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Entre los relatos que enumeró, emocionó al auditorio el de la resistencia de en un pequeño paraje en Rosario, Villa Manuelita, en donde los trabajadores resistieron tras la destitución de Perón, bajo un lema que para Caballero sintetiza la identidad del peronismo: "Los yanquis, los rusos, las grandes potencias reconocen a la libertadora. En Villa Manuelita, no". Y, tendiendo un puente entre el pasado y el presente, sintetizó: “A veces hay que decir no”.

Los lápices siguen escribiendo

Cynthia se explaya sobre la imagen que ilustra la tapa del libro y cómo la escarapela con Rodolfo Walsh en el centro rodeado de personajes históricos del peronismo, representan ese ciclo de sístole y diastole que describió Caballero al comienzo. Luego vuelve a poner el foco en el valor de las crónicas.

“Porque había que contar hechos que la historiografía nos está negando, vaya a saber por cuántos motivos disímiles, pero había que sobre todo contar quiénes son nuestros héroes, nuestras heroínas, cuál es nuestro linaje”.

La periodista retoma las palabras de CFK en el prólogo y sonríe antes de leer el fragmento. Dice que no puede pedir que fotocopien el libro porque existe la ley de propiedad intelectual y ella es una de las autoras. La “broma” arranca risas entre los presentes. En una presentación atravesada por la memoria, la militancia y la disputa por el relato histórico, la frase no pasa desapercibida.

“Reparar los daños del odio, dice Cristina, se hace con amor y sobre todo con memoria, con memoria para no caer en la traición del olvido.”

"Las clases dominantes pretenden que los trabajadores no tengamos historia justamente para apropiarse de nosotros” remarca Cynthia y en ese marco cita a Walsh: "Las clases dominantes pretenden que los trabajadores no tengan héroes ni mártires, que cada lucha tenga que empezar de nuevo separada de las luchas anteriores."

“Y ese es el triunfo de las clases dominantes. Y él dice la historia aparece así como propiedad privada. Eso es lo que tenemos que romper. Y por eso también hicimos Proscrita y sublevada. Para romper con ese destino al que nos quieren esclavizar las clases dominantes. Para lograr seguir escribiendo nuestra historia sin miedo. Ahora es cuando más hay que mostrarse".

La alegría como bandera de resistencia

La autora recuerda también las palabras de Arturo Jauretche: “El arte de nuestros enemigos es desmoralizar. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir alegremente”. Y trazando un paralelismo con el presente refiere: “Por eso les molesta tanto el balcón de Cristina, el saludo de Cristina, que nos tuniemos para ir a una marcha”.

“Y ahora es cuanto más alegría hay que poner en este movimiento que tiene que ser permanente. La verdad es que a mí me parece un mensaje fundamental para que hagamos circular, porque sabemos que el amor es constitutivo del peronismo y lo sabemos a cada paso que damos. Ahí podemos empezar mínimamente a darnos cuenta que no estamos en soledad”.

La presentación del libro concluyó con una entrega de distinciones a los pintores y el saludo con los periodistas. Promediaban las 16.30 y la gente fue poco a poco desalojando el salón, a unos pasos de la Legislatura, una pancarta que reza “Cristina Libre. Firma: La Cámpora” cruza la rambla de calle 53.

Unos cuantos pasos más, en el semáforo de 7 y 50, un viejo reparte volantes detallando el monto de la jubilación mínima: $393.174,10. Más abajo, a mano, escrita la convocatoria: “Todos los miércoles a las 16.00 en 7 y 50". Del otro lado el detalle del salario mínimo vital y movil a mayo del 2026: $363.000. “Esto es un sueldo de hambre”. Firma: “Consejo de Adultos Mayores del P.J.”

Tal como lo apuntaron los autores de Proscrita y sublevada, en un contexto de odio y profunda agresión de las clases dominantes que pretende socavar la identidad del pueblo, otra vez la sístole y la diástole marcan en las calles el pulso del movimiento peronista.