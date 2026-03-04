En la inauguración del nuevo Polo Educativo del barrio Once, en El Pato (Berazategui), la protagonista inesperada fue la directora del Jardín de Infantes N°953, Florencia Benaducci. Su discurso, cargado de definiciones sobre el rol del Estado y la educación pública, emocionó al gobernador Axel Kicillof, que incluso se llevó el texto original que había leído la docente, firmado por ella misma, como recuerdo del acto.

Ads

El acto se realizó este miércoles 4 de marzo, con la presencia del intendente Carlos Balor, y marcó la puesta en funcionamiento del jardín, la Escuela Primaria N°58 y la Escuela Secundaria N°58. Con esta obra, la Provincia alcanzó los 300 nuevos edificios educativos inaugurados durante la gestión.

“Esto es una decisión política”

Benaducci fue la encargada de abrir el acto. En su intervención sostuvo que la inauguración “no es un acto formal, es muchísimo más” y la definió como “una decisión política para transformar la vida de toda una comunidad”.

Ads

“La educación no es un privilegio ni un mérito individual. Es un derecho humano”, expresó. Y agradeció “a nuestro gobernador, Axel, por sostener la convicción de que la educación pública es la herramienta más poderosa para construir el futuro. Pero no cualquier futuro, un futuro con justicia social”.

Puede interesarte

También apuntó contra “discursos que priorizan las lógicas del mercado” y reivindicó que la educación sea “pública, gratuita, inclusiva y de calidad, una política de Estado irrenunciable”.

Ads

Las palabras fueron aplaudidas por los presentes y generaron un clima de fuerte emotividad. El propio Kicillof recibió el texto impreso como recuerdo.

Puede interesarte

Quién es Florencia Benaducci

Benaducci es directora del Jardín N°953 y representó a las tres directoras de los nuevos edificios inaugurados en El Pato. Vive a dos cuadras del establecimiento y contó que de chica caminaba muchas cuadras para ir a la escuela. “Yo era una de esas nenas”, recordó.

La jornada tuvo además un condimento personal: este mismo miércoles comenzó el jardín su hija de dos años, Nerea, en una de las salas del edificio que ella dirige.

Ads

Un discurso que no pasó desapercibido

Más allá de la emoción y los agradecimientos, el tono del mensaje dejó planteado un debate que suele aparecer en actos escolares: el límite entre la celebración institucional y las definiciones políticas en un ámbito educativo, con chicos y familias presentes. Lo cierto es que la intervención de la directora fue uno de los momentos más comentados de la jornada.