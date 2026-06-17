En el marco de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, este miércoles se llevaron a cabo 121 allanamientos conjuntos y coordinados en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la séptima operación de estas características ejecutada por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Julio Conte-Grand.

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Se investigó un total de 138 objetivos, que arrojó un total de 121 objetivos finales. Hubo 111 personas investigadas, de los cuales dos son menores de 18 años.

Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal bonaerense, esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea.

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Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

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Ocho fiscalías especializadas funcionaron como Nodos en la investigación y detección de los responsables de General Madariaga (Departamento Judicial Dolores), Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Berazategui y Quilmes.

Se investigó un total de 138 objetivos, que arrojó un total de 121 objetivos finales. Los 121 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la operación, hay un total de 111 personas investigadas, 106 varones, 5 mujeres, con la particularidad de haberse encontrado dos menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 15 y los 75 años. Respecto de los involucrados, también se advirtió que seis de ellos trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias.

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Finalmente, se identificaron 37 menores de edad convivientes con los involucrados y 4 posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.

Entre los objetivos allanados, se identificó a una persona con antecedentes por una causa de abuso sexual infantil. A su vez, se informó que uno de los objetivos comenzó en el marco de un Operativo previo por un hecho de tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y gracias a la investigación posterior se pudo detectar una imputada nueva por producción y distribución de MASI.

Dentro de los domicilios allanados, también se incluye una unidad carcelaria, en donde los investigados se hallan privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil.

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 celulares y 2 arma de fuego. A su vez, se realizaron 31 triages y/o visus sobre los elementos digitales secuestrados.

La red de fiscales y ayudantes fiscales referentes de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo la séptima edición de la Operación Protección de Infancias está conformada por las Dras. y Dres. María Laura Carballal y Mariano Mera (Avellaneda); María Fernanda Wilhelm (Lanús); Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca cabecera y Tres Arroyos respectivamente); Walter Mércuri (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Esteban Berriel y Diego Lleyda (Lomas de Zamora); Graciela Trill y Emiliano Fortunato (Mar del Plata); Lisandro Massón (Mercedes); Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); Delia Mariana Solís Avalos, Marisa Monti, Claudio Oviedo y Ernesto Ezequiel Lovillo (Morón); Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui (Necochea); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Ernesto Daniel Ichazo, Ángel López y Alejandro Ramiro Unamunzaga (Quilmes); Gonzalo Acosta (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolás Lemme (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen); Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana).