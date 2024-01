Empleados municipales de San Isidro se congregaron esta mañana en el hall de entrada del Palacio Municipal para llevar a cabo una asamblea en protesta por el aumento salarial otorgado por el Ejecutivo, liderado por Ramón Lanús. La medida, que contempla un incremento del 15% para enero, junto con un bono de $50,000 destinado exclusivamente a aquellos que ganan menos de $350,000, generó malestar y descontento entre los trabajadores.

En diálogo con LaNoticia1.com, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro (STMSI), Omar Arce, expresó su sorpresa ante la decisión "unilateral" de la nueva gestión de aplicar un aumento que consideran muy por debajo de los índices inflacionarios. En ese marco, el gremialista destacó que desde agosto vienen intentado negociar la paritaria en medio de una transición política, pero las solicitudes del gremio no fueron atendidas.

Arce también destacó la “falta de diálogo” por parte del gobierno municipal, contrastando la situación actual con las negociaciones salariales llevadas a cabo con el anterior intendente, Gustavo Posse. “Venimos desde el 2016 acordando salarios y bonos. Siempre se acordó. Esto está bueno que lo sepan porque sino en las redes sociales dicen: ‘Eh, pero al anterior intendente no le hiciste quilombo’. Y no, porque con el anterior siempre acordamos", remarcó.

“Yo creo que después de lo de hoy el intendente va a tomar nota. No sé por qué desconoce la representación nuestra. No entiendo por qué hace este juego o nos hace este ninguneo de algo que además es legal, porque la paritaria está vigente, no es que está anulada”, dijo Arce. Y agregó: “La verdad es que me sorprendió totalmente esta forma en la que se presenta el gobierno. Es una sorpresa y muestra un desconocimiento sobre la administración municipal”.

La falta de convocatoria para tratar la paritaria y la imposición de un aumento que no fue negociado con el gremio acrecentó la tensión entre ambas partes. “Acá lo atípico fue la no reunión y la imposición de un aumento del cual no sabemos qué parámetros habrán tomado”, subrayó el titular del STMSI. Ante la falta de respuestas, Arce advirtió que las medidas de protesta podrían intensificarse en las próximas semanas. "Estamos en una situación muy delicada”, sentenció.