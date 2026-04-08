Empresas del transporte automotor de granos autoconvocados reclaman una actualización tarifaria para paliar la suba del combustible y el costo de vida. La medida es por tiempo indeterminado.

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Los transportistas se concentraron en varios puntos, entre ellos los accesos a los puertos bonaerenses como Ingeniero White (Bahía Blanca), Quequén (Necochea) y en los costados de rutas de varias ciudades.

Los sucesos ocurrieron luego de que este lunes no se llegara a un acuerdo de actualización de tarifas orientativas en el ámbito de una reunión convocada por el director provincial de Transporte de Cargas, Miguel Bettili, quien recibió a dirigentes de Carbap, la Federación de Acopiadores, y asociaciones de transportistas como Fetra, Atcade, Catact y Fatrac. Ante la falta de consenso, las autoridades de Transporte de Buenos aires resolvieron pasar a un cuarto intermedio y prometieron realizar próximamente una nueva convocatoria para continuar con las negociaciones.

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Según informó el sitio Bichos de campo, durante el encuentro no se logró arribar a un acuerdo para la actualización de la tarifa orientativa, la cual, según los transportistas, se encuentra muy desfasada. Entre otros motivos, atribuyen el desfasaje al incremento de los costos del transporte, especialmente el combustible.

La Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac) indicó que los costos del sector reportaron un incremento del 15,2% entre febrero y marzo, además de otros motivos, y concluyeron que sus tarifas deben incrementarse el 25,31% respecto de lo que habían acordado en febrero.

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