Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron una protesta este martes para rechazar una nueva tanda de despidos y suspensiones en el centro pediátrico. Según denunciaron, recibieron telegramas que notificaban 10 nuevas cesantías y 29 suspensiones, en el marco del conflicto que mantienen con las autoridades de la institución.

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La situación también tiene impacto en la provincia de Buenos Aires, ya que el Garrahan es uno de los principales centros pediátricos de alta complejidad del país y recibe a niños y niñas de distintos puntos del territorio bonaerense. Muchas familias deben trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires para acceder a tratamientos y consultas especializadas que no encuentran en sus lugares de residencia.

Durante la manifestación, Norma Lezama, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y una de las trabajadoras despedidas, sostuvo que el reclamo excede la defensa de los puestos laborales y advirtió sobre las consecuencias de las medidas en la atención de los pacientes.

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📢 PROTESTA DE ATE EN EL HOSPITAL GARRAHAN 👉 Reclamo por despidos. 👉 Seguí en #OtraMañana 📺 https://t.co/HpX9SnViGy https://t.co/fs7m69OHNU — A24.com (@A24COM) November 24, 2026

“Luchamos por mucho más que un salario, mucho más que nuestros puestos de trabajo. Tenemos derecho a trabajar, a tener una vida digna y a ejercer la vocación de servicio que tenemos ante nuestros pacientes”, expresó.

Lezama también alertó sobre la falta de personal de enfermería y aseguró que la dotación actual es crítica. Según indicó, hay salas que comienzan la jornada sin enfermeros. Además, cuestionó que 29 trabajadores tengan suspensiones registradas desde el 21 de noviembre y que se les impida ingresar al hospital.

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Por su parte, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE y también despedido, calificó las sanciones como “un atropello intolerable”. El dirigente advirtió sobre las consecuencias que pueden tener en áreas como enfermería, el jardín maternal y los consultorios.

🏥 Trabajadores del Hospital Garrahan toman el centro de salud en protesta por despidos y suspensiones Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron este martes una medida de fuerza en rechazo a los 10 pedidos de cesantía y 28 suspensiones dispuestos por el Consejo de Administración, tras las protestas salariales realizadas durante 2025. ⚠️ Desde ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) denunciaron persecución sindical y cuestionaron la legalidad de las sanciones. Los gremios también advirtieron sobre una reducción presupuestaria superior a los $40.000 millones, la falta de insumos y la disminución del personal de enfermería, que pasó de aproximadamente 2.000 a 1.350 trabajadores. 📢 Los delegados anunciaron un acto y una conferencia de prensa para este mediodía, además de una campaña nacional de solidaridad con los trabajadores sancionados. 📲 Más información en https://t.co/Uze8bSuUB9 #HospitalGarrahan, #SaludPública, #Despidos, #ATE, #Protesta, #Argentina, #AgenciaElVigía https://t.co/6atLRfbdGt — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 24, 2026

Lipcovich atribuyó las cesantías a una represalia por los meses de conflicto y las protestas que protagonizaron los trabajadores para reclamar mejoras salariales y rechazar lo que consideran intentos de privatización del hospital. También cuestionó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por sus anteriores declaraciones sobre el personal del establecimiento: “Nos trató de ñoquis a todos los que trabajamos acá”.

Los trabajadores reclamaron la reincorporación de todos los despedidos y suspendidos y anticiparon que continuarán con las medidas de fuerza hasta revertir las sanciones.

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“No nos van a llevar puestos. Vamos a luchar hasta el final para anular los despidos y las suspensiones”, concluyó Lipcovich.