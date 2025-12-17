En el marco de una actividad oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la visita de los ministros Carlos Bianco y Nicolás Kreplak al Hospital Municipal San Luis, una profesional de la salud increpó a los funcionarios.

El motivo del reclamo es por la deficiente atención del IOMA. La mujer fue detenida tras el episodio y, pocas horas más tarde, falleció su madre, que permanecía internada.

De acuerdo a lo publicado por Bragado Informa, la recorrida de los funcionarios se había iniciado tras el acto de entrega de una ambulancia, del que también participaron el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, y el dirigente Darío Duretti. La comitiva transitaba los pasillos del centro asistencial cuando la trabajadora del sistema de salud, identificada como Sandra María Martínez, que presta servicios en La Plata, realizó un reclamo a viva voz.

La mujer se encontraba en la ciudad acompañando a su madre, quien permanecía internada. El intercambio verbal se dio frente a personal médico, pacientes y acompañantes, y que el clima de tensión motivó la intervención de personal policial. Durante el procedimiento se produjo un forcejeo y la mujer fue retirada del hospital y trasladada a la comisaría local, donde quedó demorada mientras se labraban las actuaciones correspondientes.

Horas después del incidente, se conoció el fallecimiento de la madre de la mujer. Tras ello, Martínez descargó su bronca en su perfil de Facebook en el que confirmó el fallecimiento de su madre y expresó su dolor por lo ocurrido.

“Mi madre ya partió. Solo me quedan lágrimas e impotencia”, escribió, y en el mismo mensaje señaló que “estuve presa” tras el episodio en el hospital. En su publicación, la mujer cuestionó el funcionamiento de IOMA, afirmó que aguardó varias horas por una ambulancia que no llegó a tiempo y realizó críticas dirigidas a distintos niveles de la gestión local y provincial.

