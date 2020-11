Gracias a la labor del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en conjunto con representantes de Nación y del municipio de Tigre, se logró acordar el abandono pacífico del barrio Almirante Brown. Luego de ocho días de toma del predio, conocido como barrio Garrote, las 127 familias que se encontraban ocupando distintos sectores acordaron abandonar el lugar de manera voluntaria.

A diferencia de lo que fue el violento desalojo en Guernica que terminó con heridos y detenidos, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad logró esta vez en pocos días acordar el retiro voluntario de los ocupantes. Además, se asistió a las familias con alimentos y productos de primera necesidad y en algunos casos, con materiales de construcción. También comenzó la visita a las familias que regresaron a su lugar de origen.

"Este lunes teníamos previsto brindar una conferencia pero vino gente del municipio y nos ofreció una propuesta que consiste en un terreno y una casilla para cada familia de la toma. También habrá un subsidio de 30 mil pesos que se entregarán por única vez a cada familia", explicó en declaraciones a LaNoticia1.com Celeste, una de las vecinas de Villa Garrote que participaron de la toma.

En ese contexto, la mujer advirtió las consecuencias del incumplimiento por parte de la cartera que conduce el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés "Cuervo" Larroque: "Si nos vamos y no nos dan el terreno, las casillas y los 30 mi pesos, nosotros vamos a volver a las tomas". "Si desde hoy no empiezan a entregar lo que prometieron, la gente va a volver a tomar", insitió.

Por otra parte, Celeste relató la cruda realidad que viven los vecinos del barrio Garrote. "Entre las familias hay muchos chicos, mujeres embarazadas y personas discapacitadas que necesitan urgente un techo para poder vivir", señaló la joven que participó de una vigilia junto a organizaciones sociales en reclamo por tierra y vivienda digna. "Todos queremos tener un lugar para poder vivir", concluyó.

Desde la Provincia aclararon que las estructuras ocupadas corren riesgo de derrumbe, lo que implicaba un riesgo severo para las familias en el lugar, y el juez ya había dictado el desalojo del sitio. El conflicto se había iniciado el pasado domingo 8 de diciembre cuando las familias de Villa Garrote se instalaron en departamentos sin terminar y abandonados del proyecto "Sueños compartidos".

Villa Garrote, el barrio donde se filmó la serie televisiva "El Puntero", queda ubicado a 15 del centro de Tigre. Según el Censo en Barrios Populares de la Provincia de 2019 el 65,9% de sus casi 2700 habitantes no tiene cobertura médica, el 9.2% no tiene cuarto de baño, el 64.2% de las viviendas no disponen de materiales resistentes y el 82% solo accede al gas por medio de garrafas.

La causa de "Sueños Compartidos", que tiene como imputados a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y como partícipe necesaria a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, investiga la maniobra por la que, a través de esa organización, se desviaron fondos por 200 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Cristina Kirchner.