El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 la provincia de Buenos Aires aplicará modificaciones en el esquema de subsidios energéticos.

Las medidas apuntan, según explicó, que modifique y reduce los subsidios y que apuntan a mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema de tarifa social y a adecuarse a la nueva segmentación que definirá la Secretaría de Energía de la Nación.

El Ministro describió el nuevo esquema de segmentación energética que impulsa Nación. El funcionario bonaerense recordó que el sistema vigente clasifica a los usuarios en tres categorías: N1, de altos ingresos, sin subsidio; N2, de bajos ingresos, con un subsidio del 65% hasta cierto nivel de consumo; y N3, de ingresos medios, con un subsidio del 50% en un tramo acotado. Ese esquema será reemplazado por uno de dos categorías.

En ese sentido detalló que habrá

”, con ingresos menores a tres canastas básicas totales que recibirán asistencia sobre el consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kWh en meses de clima templado. “hogares sin subsidio”, integrada por aquellos con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán ningún tipo de asistencia.

En ese marco, explicó que la Provincia de Buenos Aires tenía un sistema que “en cierta parte espejaba esos criterios” para las empresas reguladas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). Allí existían dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que continuará recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional. Al eliminarse la N2, desde la provincia adelantaron que seguirán subsidiándolos mientras se anoten en la web de OCEBA y cumplan con los requisitos que se informarán más adelante.

“No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional”, concluyó.

Tarifa social en barrios cerrados

En línea con lo anunciado días atrás por el gobierno nacional, Bianco informó que avanzarán con la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados.

Según detalló, a partir de enero de 2026 dejarán de recibir subsidios unos 79.500 usuarios en toda la provincia, de los cuales 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en áreas reguladas por Edenor y Edesur, y otros 12.600 al interior bonaerense, bajo la órbita del OCEBA.